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ORTADOĞU

Filistin, Kosova ve Bahreyn’de İsrail tepkisi: ​İhanete üçlü isyan!

Filistin, Kosova ve Bahreyn’de İsrail tepkisi: İhanete üçlü isyan

İsrail’le normalleşmeye karşı Filistin, Kosova ve Bahreyn’de tepkiler devam ediyor. Dün cuma namazı sonrası Filistinliler BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’i hedef alan sloganlar attı. Bahreyn’de de anlaşmayı lanetleyen protestolar düzenlendi. Kosova’da, KDTP lideri Fikrim Damka, elçiliğin Kudüs’e taşınması halinde koalisyonu bozacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başta Filistin olmak üzere, Bahreyn ve Kosova’dan İsrail’le normalleşme adımlarına karşı tepki ve eylemler gelmeye devam ediyor.
Başta Filistin olmak üzere, Bahreyn ve Kosova’dan İsrail’le normalleşme adımlarına karşı tepki ve eylemler gelmeye devam ediyor.

ABD yönetiminin Ortadoğu ve Balkanlar’da İsrail’le normalleşme adımlarına karşı tepkiler devam ediyor. Başta Filistin olmak üzere, Bahreyn ve Kosova’dan İsrail’le normalleşme adımlarına karşı tepki ve eylemler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail’in Beyaz Saray’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşması işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da protesto edildi.

İhanet anlaşması imzalandı
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İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinliler, anlaşmanın hem Filistin meselesine hem de Mescid-i Aksa’ya ihanet olduğunu vurgulayarak, ‘İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan ülkeler haindir’ yazılı pankart taşıdı. Filistinliler, ‘Mescid-i Aksa sadece özgür insanlar için’, ‘ Mescid-i Aksa yalnız değil’ ve ‘Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Mescid-i Aksa’ya ihanet etti’ sloganlar attı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açması durumunda koalisyon ortaklığından çekileceklerini açıkladı.

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KOALİSYONU BOZARIZ AÇIKLAMASI

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Damka, Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açması durumunda koalisyon ortaklığından çekileceklerini açıkladı. 4 Eylül’de Washington’da imzalanan Kosova ile Sırbistan arasındaki ekonomik normalleşme anlaşmasına ilişkin konuşan Damka, “Uzun zamandır Kosova ile Sırbistan arasında devam eden bir müzakere var. Bazen AB bazen de ABD’nin girişimiyle Sırbistan ve Kosova devleti aynı masaya oturup bazı konularda uzlaşı ve bazı konularda anlaşmalara imza atıyorlar” dedi.

Muhammed bin Zayed

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray’da imzalanmasının ardından anlaşmaya yönelik Bahreyn’de protestolar sürüyor. Sokaklara dökülen protestocular, Filistin bayrakları açarak İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Protestocular, “Kudüs satılık değil”, “Anlaşma, Bahreyn halkına temsil etmez” ve “Filistin meselesini bırakmayacağız” şeklinde sloganlar attı.

Mossad’dan Veliaht Prens açıklaması

Yossi Cohen

Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail’in Kanal12 televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE ile Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşmasının Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki “cam duvarı” kırdığını belirterek, “Suudi Arabistan da İsrail ile normalleşme yolunda.” dedi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü ne onaylayan ne reddeden Cohen, tebessümle “Yorum yapmamayı tercih ederim.” ifadelerini kullandı. İsrail’in Körfez ülkeleriyle ilişkilerin gizli temsilcisi sayılan Cohen, normalleşme anlaşmalarının bu ülkelerle yıllardır devam eden ilişkilere resmi bir boyut kazandırdığını vurguladı.

Beş ülke daha sırada

  • Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalemi Mark Meadows İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada, “5 ülke daha İsrail’le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor” dedi. Meadows, “Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in ardından 5 ülke daha ciddi şekilde İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamayı düşünüyor” dedi. Meadows, söz konusu ülkelerin isimlerine yönelik bilgi paylaşmazken 3 ülkenin bölgeden olduğunu belirtti.
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