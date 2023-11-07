Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Gazze'ye saldırıları durdurmak için Rusya ile fikir birliği

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sona erdirmek için uluslararası düzeyde ortak eylem başlatılmasıyla ilgili Rusya ile fikir birliği sağlandığını açıkladı.

FKÖ Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Gazze konusunda telefonda görüştüğünü belirtti.

Şeyh, Lavrov ile görüşmesinde, “Tarafların sivillere zarar vermemesi, acil ateşkes yapılması, güvenli koridorların açılması ve Filistin halkının vatanından sürülmemesi yönündeki ortak duruşumuzu teyit ettik." ifadelerini kullandı.

FKÖ Genel Sekreteri, “Gazze'deki çatışmayı sona erdirmenin tek yolu uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka dayalı siyasi çözüm." açıklamasında bulundu.

Şeyh, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin, "ortak hedeflere ulaşmak için uluslararası düzeyde ortak eylem başlatılması" konusunda Rus tarafı ile fikir birliğinin mevcut olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Gazze Şeridi'ndeki durumun "son derece gergin ve insani açıdan felaket" niteliğinde olduğunu belirterek çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.







