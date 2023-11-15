Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Şifa Kompleksi'ndeki kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir

Foto/arşiv
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Keyle, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ni kuşatarak, bombalayarak insanlığa ve sağlık personeline ve hastalara karşı yeni bir suç işlediğini" söyledi.
"Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir." diyen Keyle, İsrail güçlerinin hastaneyi bombalayarak insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini dile getirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.
Al-Jazeera televizyon kanalının Şifa Hastanesi'nden aralıksız yürüttüğü canlı telefon bağlantılarına katılan yetkililer ve hastalar, İsrail askerlerinin sağlık personeli ve hastaların bulunduğu katlara girişini beklediklerini ifade etti.