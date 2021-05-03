Filistin topraklarında işgal politikası hız kesmiyor: Şeyh Cerrah’ta gasp ve tahliye
Bir radikal Yahudi yerleşimcinin, Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde bir Filistinli aileye ait evi gasp ettiği sıradaki pişkinlik, İsrail’in acımasız işgal politikasını gözönüne erdi. Görüntülerde gaspçı radikal Yahudi, Filistinli ailenin itirazlarına karşı, “Ben çalmasam başkası çalacak. Ben buradan çıksam da sen giremeyeceksin.” cevabını veriyor.
Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail’in, bu bölgeleri Yahudileştirme politikası uluslararası tepkiye rağmen durmak bilmiyor. Radikal Yahudi yerleşimcilerin, işgal güçleri tarafından desteklenerek, Filistinli ailelere ait mülkleri gasp etmesi de bu hukuksuz politikanın önde gelen araçlarından. Radikal yerleşimciler, İsrail devletinin ve radikal yahudi örgütlerin desteğiyle, Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde olduğu gibi, Filistinlileri onlarca yıldır yaşadıkları topraklarından ve evlerinden zorla çıkartarak, buraları gasp ediyor. Son olarak yayınlanan görüntülerde bir radikal Yahudi’nin, “Ben çalmasam başkası çalacak” sözleriyle, bir Filistinli ailenin evini gasp ettiği görüldü. Görüntüler Nekbe devam ediyor değerlendirmesine neden oldu. Şeyh Cerrah’ta 1948’deki Nekbe’de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.
İsrail tarafından zorla tahliye edilmek istenen Şeyh Cerrah Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde radikal Yahudi yerleşimcinin, Filistinli aileye ait evi gasp ettiği sıradaki pişkin tutumu görüntülendi. Filistinli ailenin gaspçı Yahudi’ye, “Burası senin evin değil, benim evimi çaldın. Çık evimden” dediği duyuluyor. Radikal Yahudi ise bu sözlere “Ben çalmazsam başkası çalacak. Sen de biliyorsun ki ben burada çıksam da sen giremeyeceksin. Sen bana bağırıyorsun ama bu benim sorunum değil” şeklinde umursamaz bir cevap veriyor.
İŞGALCİ GÜÇ SALDIRDI
Filistinliler Şeyh Cerrah’ı zorla tahliye politikasına da direniyor. Cumartesi günü Şeyh Cerrah semtinde bir grup, 7 Filistinli ailenin tahliye edilmesini protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları açarak bölgede yaşayan Filistinlilerin zorla tahliye edilmesinin durdurulması için çağrıda bulundu. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile saldırarak, 4 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, toprakların başlangıçta Yahudilere ait olduğunu iddia ederek, Şeyh Cerrah’ta bir grup Filistinli ailenin evlerini boşaltmaları yönünde karar verdi. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda dört evde 17’si çocuk 58 kişi, İsrailli yerleşimciler için zorla tahliye edilecek. Ağustos ayında da aralarında çocukların olduğu 70 kişiden oluşan Filistinli ailelere ait dört evin daha zorla tahliye edileceği belirtiliyor.
HAMAS’TAN DİRENİŞ ÇAĞRISI
Hamas da İsrail’in gasp girişimine karşı direniş çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada İsrail’in bölgedeki bazı evleri yıkma planı ile kenti Yahudileştirme çalışmalarını, “tehlikeli, ırkçı ve düşmanca bir eylem” olarak nitelendiren Berhum, “İsrail, Filistin kimliğini ve varlığını hedef alan Kudüs’le ilgili işgal kayıtlarına yeni bir suç daha ekliyor.” ifadesini kullandı.
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İsrail askeri Filistinli kadını vurdu
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul’u vurarak şehit etti. Filistin Sağlık Bakanlığı Zalul’un vurulduktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını açıkladı. İsrail güçleri, “bıçaklı saldırı” iddiasıyla Filistinlilere karşı sık sık yargısız infaz yapıyor.