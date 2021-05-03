​Filistin topraklarında işgal politikası hız kesmiyor​: Şeyh Cerrah’ta gasp ve tahliye

Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail’in, bu bölgeleri Yahudileştirme politikası uluslararası tepkiye rağmen durmak bilmiyor. Radikal Yahudi yerleşimcilerin, işgal güçleri tarafından desteklenerek, Filistinli ailelere ait mülkleri gasp etmesi de bu hukuksuz politikanın önde gelen araçlarından. Radikal yerleşimciler, İsrail devletinin ve radikal yahudi örgütlerin desteğiyle, Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde olduğu gibi, Filistinlileri onlarca yıldır yaşadıkları topraklarından ve evlerinden zorla çıkartarak, buraları gasp ediyor. Son olarak yayınlanan görüntülerde bir radikal Yahudi’nin, “Ben çalmasam başkası çalacak” sözleriyle, bir Filistinli ailenin evini gasp ettiği görüldü. Görüntüler Nekbe devam ediyor değerlendirmesine neden oldu. Şeyh Cerrah’ta 1948’deki Nekbe’de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

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OYNAT 00:57 İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te 7 ailenin tahliyesini protesto eden Filistinlileri gözaltına aldı İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Jarrah semtinde bir grup, 7 Filistinli ailenin tahliye edilmesini protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları açarak bölgede yaşayan Filistinlilerin zorla tahliye edilmesinin durdurulması için çağrıda bulundu. İşgalci İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile saldırarak, 4 kişiyi gözaltına aldı.



İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, toprakların başlangıçta Yahudilere ait olduğunu iddia ederek, Şeyh Jarrah'daki bir grup Filistinli ailenin evlerini boşaltmaları yönünde karar verdi. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 17'si çocuk 58 kişi, İsrailli yerleşimciler için zorla tahliye edilecek. BiP'te paylaş

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BEN ÇALMASAM BAŞKASI ÇALACAK

İsrail tarafından zorla tahliye edilmek istenen Şeyh Cerrah Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde radikal Yahudi yerleşimcinin, Filistinli aileye ait evi gasp ettiği sıradaki pişkin tutumu görüntülendi. Filistinli ailenin gaspçı Yahudi’ye, “Burası senin evin değil, benim evimi çaldın. Çık evimden” dediği duyuluyor. Radikal Yahudi ise bu sözlere “Ben çalmazsam başkası çalacak. Sen de biliyorsun ki ben burada çıksam da sen giremeyeceksin. Sen bana bağırıyorsun ama bu benim sorunum değil” şeklinde umursamaz bir cevap veriyor.

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İŞGALCİ GÜÇ SALDIRDI

Filistinliler Şeyh Cerrah’ı zorla tahliye politikasına da direniyor. Cumartesi günü Şeyh Cerrah semtinde bir grup, 7 Filistinli ailenin tahliye edilmesini protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları açarak bölgede yaşayan Filistinlilerin zorla tahliye edilmesinin durdurulması için çağrıda bulundu. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile saldırarak, 4 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAF 25 İşgal altındaki Batı Şeria’da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. İsrail askerleri, cuma namazı için Batı Şeria’dan sadece koronavirüs aşısı yaptırmış 10 bin Filistinlinin Kudüs’e girişine izin vereceğini duyuran İsrail makamlarının talimatları doğrultusunda kontrol noktalarında kimlik ve aşı denetimi yaptı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 60 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Bu arada bir grup Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası Kubbet’us Sahra ile Kıble Mescidi arasında kalan alanda tekbir ve sloganlar attı. Filistin bayrakları açan grup, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki göstererek Hamas ve Mescid-i Aksa yanlısı sloganlar attı. Bir süre gösteri yapan grup, Kubbet’us Sahra çevresinde tur attıktan sonra olaysız dağıldı. Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Mescid-i Aksa’daki Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği gönüllüler, Harem-i Şerif’in içinde sıcaktan etkilenen kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yardım etti. Namazın ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşandı. Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde çok sayıda İsrail polisi hazır bekledi. İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan aşılı olan 10 bin Filistinlinin Kudüs'e girişine izin verirken, abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nden gelecek olanlara ise bu sene de müsaade etmedi. İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor. İsrail'in baskısına rağmen Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti: Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının üçüncü cumasında namaza 60 bin kişi katıldı. Mesci-i Aksa'da cuma namazını eda eden Filistinliler daha sonra Filistin bayrakları açarak İsrail karşıtı sloganlar attı. Grup daha sonra olaysız dağıldı.

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8 EVE EL KOYACAK

İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, toprakların başlangıçta Yahudilere ait olduğunu iddia ederek, Şeyh Cerrah’ta bir grup Filistinli ailenin evlerini boşaltmaları yönünde karar verdi. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda dört evde 17’si çocuk 58 kişi, İsrailli yerleşimciler için zorla tahliye edilecek. Ağustos ayında da aralarında çocukların olduğu 70 kişiden oluşan Filistinli ailelere ait dört evin daha zorla tahliye edileceği belirtiliyor.

HAMAS’TAN DİRENİŞ ÇAĞRISI

Hamas da İsrail’in gasp girişimine karşı direniş çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada İsrail’in bölgedeki bazı evleri yıkma planı ile kenti Yahudileştirme çalışmalarını, “tehlikeli, ırkçı ve düşmanca bir eylem” olarak nitelendiren Berhum, “İsrail, Filistin kimliğini ve varlığını hedef alan Kudüs’le ilgili işgal kayıtlarına yeni bir suç daha ekliyor.” ifadesini kullandı.

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