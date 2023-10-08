Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Filistin'de Aksa Tufanı: İşte dakika dakika bölgede yaşananlar
İşgalci İsrail'e yönelik Gazze’den 5 bine yakın roket fırlatıldıktan sonra 1000 kadar savaşçı aniden sınırdaki kentlere girdi. “Aksa Tufanı” adı verilen operasyonla birçok kontrol noktası ele geçirilirken onlarca işgalci İsrail askeri öldürüldü ya da esir alındı. İşgal rejimi, akşam saatlerinde de Gazze’de basın ofislerinin de bulunduğu 14 katlı binayı hedef aldı. Hamas, saldırıya işgalci İsrail’e 50 roket göndererek cevap verdi. İşgalci İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü.
Gazze’ye destek
Hamas’ın baskını sonrasında Gazze’de katliama girişen İsrail, dün gece Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. İstanbul, Nevşehir, Konya, Afyon ve Karabük başta olmak üzere bir çok ilde vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sokaklara döküldü. Ürdün, İran, Fas Cezayir, Lübnan, Tunus ve Irak sokaklarında da Filistin halkına destek gösterileri vardı.
Elektrik santrali de vuruldu
Hamas'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında, ülkenin en büyük ikinci elektrik santralı Rutenberg de hasar aldı. Bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.
1948’den sonra bir ilk
İsrail kaynakları, en az 1000 Filistinlinin dört farklı bölgeden İsrail’e sızmayı başardığını belirtti. Söz konusu gelişme, İsrail adına ciddi bir istihbarat zaafiyeti olarak yorumlandı. Gelişmenin 1948 yılından günümüze kadar en büyük askeri sızma olduğu ve İsrail kontrolündeki bölgelerin içinde gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu ifade edildi.