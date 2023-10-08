Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Aylardır Mescid-i Aksa’ya sürekli baskınlar düzenleyip, yerleşimciler eliyle işgallere devam eden İşgalci İsrail’in Filistinlileri yönelik artan mezalimi öfke patlamasına yol açtı. Sene başından beri 243 Filistinliyi öldüren, yerleşimcileri kullanarak işgaline hız veren işgal rejimine karşılık, Hamas’ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam Tugayları, “Aksa Tufanı” isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.

İşgalci İsrail'e yönelik Gazze’den 5 bine yakın roket fırlatıldıktan sonra 1000 kadar savaşçı aniden sınırdaki kentlere girdi. “Aksa Tufanı” adı verilen operasyonla birçok kontrol noktası ele geçirilirken onlarca işgalci İsrail askeri öldürüldü ya da esir alındı. İşgal rejimi, akşam saatlerinde de Gazze’de basın ofislerinin de bulunduğu 14 katlı binayı hedef aldı. Hamas, saldırıya işgalci İsrail’e 50 roket göndererek cevap verdi. İşgalci İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü.





İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler;

11:34 Lübnan ile İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı. İşgalci güçlerin topçu atışlarıyla bölgeyi yeniden vurduğu belirtildi.

11.20: Filistinli Hamas hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı İsrail noktasında silahlı unsurlarına savaşçı ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

10.50: Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 350'ye yükseldi.

10.45: İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari,Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

10.44: İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 313'e ulaştığı bildirildi.

10.41: İşgalci İsrail'in ordu sözcüsü Gazze sınırına yakın yerlerde oturan tüm İsraillilerin tahliye edileceğini söyledi.

10.20 : İsrail basınında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğu belirtildi.

10.15: İşgalci güçler, dün Hamas’ın saldırısının ardından başlattığı operasyon kapsamında Gazze Şeridi’nde Hamas istihbaratına ait yerleşkeleri vurdu.

09.41: Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.

09.32: Lübnan, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'ndeki 3 İsrail işgal yerini havan toplarıyla bombalandı. Saldırının sorumluluğunu Hizbullah üstlendi.









09.31: İşgalci İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camisi'ni ve Gazze’deki bakanlık binasını vurdu.

09.07: Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.

08.53: İsrail ordusu, Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

08.13: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı

07.59: Çin, Filistin ve İsrail'deki taraflara "ateşkes ve sivillerin korunması" çağrısında bulundu.

07.51: İşgalci birlikler, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

06.50: İşgalci İsrail, elektrikten sonra Gazze'ye akaryakıt ve mal tedarikini de durdurdu

06.25: İşgalci güçler, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü.

Gazze’ye destek

Hamas’ın baskını sonrasında Gazze’de katliama girişen İsrail, dün gece Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. İstanbul, Nevşehir, Konya, Afyon ve Karabük başta olmak üzere bir çok ilde vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sokaklara döküldü. Ürdün, İran, Fas Cezayir, Lübnan, Tunus ve Irak sokaklarında da Filistin halkına destek gösterileri vardı.

Elektrik santrali de vuruldu

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında, ülkenin en büyük ikinci elektrik santralı Rutenberg de hasar aldı. Bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.









1948’den sonra bir ilk

İsrail kaynakları, en az 1000 Filistinlinin dört farklı bölgeden İsrail’e sızmayı başardığını belirtti. Söz konusu gelişme, İsrail adına ciddi bir istihbarat zaafiyeti olarak yorumlandı. Gelişmenin 1948 yılından günümüze kadar en büyük askeri sızma olduğu ve İsrail kontrolündeki bölgelerin içinde gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu ifade edildi.















