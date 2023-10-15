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Dünya

Filistin'de en az bin kişi enkaz altında: Hala hayatta olanlar için uluslararası yardım çağrısı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı. Enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyleyen Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, acil uluslararası yardım çağrısı yaptı. İşgalcilerin, Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığı açıklandı.

22:02 . 15/10/2023 Pazar
AA
İsrail, Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldı.

İsrail, Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyledi.

2 bin 180 bina doğrudan hedef alındı

Muğayyar, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığını belirtti.

Binlerce kişi enkaz altında

İsrail saldırılarının kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını söyleyen Muğayyar,
"Ekiplerimiz, enkaz altında 1000'den fazla kişinin bulunduğunu öngörmekte."
dedi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtilen Muğayyar, kısıtlı teçhizat ve imkan ile çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Hala hayatta olanlar için uluslararası yardım çağrısı

Muğayyar, enkaz altında hala hayatta olanların veya cenazelerin çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Filistin'e çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Muğayyar, depremlerin vurduğu ülkelerde olduğu gibi Filistin'e de uluslararası yardım yapılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in kendilerini de hedef aldığını aktaran Muğayyar, uluslararası kanunlara göre insani yardımda bulunan kişilerin korunması gerektiğine işaret etti.

#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Enkaz
28 dakika önce
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