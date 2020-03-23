Filistin'de koronavirüs affı: Cezasının yarısını tamamlayanlar serbest bırakıldı

Dünya

Japonya'da virüs dinlemeden sokağa akın ettiler

Japonya’da yıl boyunca heyecanla beklenen sakura (kiraz çiçeği) mevsimi, koronavirüs dinlemedi. Katılım az da olsa pek çok kişi başkent Tokyo’da parkları doldurdu. Diğer yıllardan farklı olarak bu sene piknik yapmadığını belirten Ryosuke Seki, “Aslında uyarılara göre dışarı çıkmamalıyız. Ancak bence kapalı alanlar daha tehlikeli" dedi.