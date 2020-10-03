Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Ermenistan'ı perişan eden silahlar: Azerbaycan ordusu ilk kez bu kadar güçlü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden yaptığı saldırılara ilk kez bu kadar sert yanıt verdi. 28 yıldır ilk kez böylesine büyük ilerleme kaydeden Azerbaycan ordusunun bu başarıyı elde etmesinde şüphesiz, envanterindeki güçlü silahlar vardı. Ermenistan ordusunun 90 gün önce Tovuz iline yönelik saldırısı bardağı taşıran son damla olmuştu. Gelinen noktada, Türkiye ile birlikte savunma planlarını sil baştan yapan Azerbaycan sahada psikolojik üstünlüğünü sağlamış durumda. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan ordusunun envanterindeki yıkıcı silahların detaylarını anlattı...

