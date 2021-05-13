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Dünya İşgalci İsrailin Gazzeye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu
ORTADOĞU

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 67'ye ulaştı, yaralı sayısı ise 388'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Filistinde son durum ne: Filistinde kaç şehit var?
İşgalci İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde pek çok noktaya aynı anda yoğun saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda biri çocuk iki Filistinli daha şehit oldu.

  • İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

Yahudiler çocuklarını Müslüman nefreti ile yetiştiriyor
OYNAT 00:53
Yahudiler çocuklarını Müslüman nefreti ile yetiştiriyor
İsrail'in her geçen gün artarak devam eden katliamları ardından sosyal medyaya düşen videoda ortaokul çağındaki çocukların nasıl Müslüman nefreti ile yetiştirildiğini gözler önüne serdi. Bir sınıfta öğretmenin sorularını yanıtlayan İsrailli öğrenciler, Arap çocukları öldürmek istediklerini ve tüm Arapların İsrail'in kölesi olacağını düşündüklerini söylüyor. Yahudi çocuklar, İslam'ın en kutsal yerlerinden olan Mescid-i Aksa Camii'nin yıkılacağına ve yerine Yahudi tapınağının inşa edileceğine inandıklarını söylüyorlar.

İsrail Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

Bu arada İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde pek çok noktaya aynı anda yoğun saldırı düzenledi.

  • Savaş uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tuttu. Görgü tanıklarına göre, saldırıda bölgedeki pek çok bina yerle bir oldu. Sivil savunma ekipleri ile ambulansların olay yerine intikal ettiği ve saldırının yaşandığı bölgede enkaz altından 13 yaralı çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail’in propaganda terörü geri tepti: Türk kullanıcılar Netanyahu ailesine büyük bir ders verdi
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İsrail’in propaganda terörü geri tepti: Türk kullanıcılar Netanyahu ailesine büyük bir ders verdi
Ersin Çelik'in analizi: Sosyal medyayı İsrail'e dar etmeliyiz. Taşsız, silahsız, askersiz bir muhasara başlatmalıyız. İşte o zaman gerçekleri duyurma şansımız, yalan algıları, saldırganlığı durdurma şansımız olur. Propaganda terörüne son verme zamanı geldi. İlk kazanımlar da elde edildi. Müthiş bir duyarlılık var. Aracını Filistinlilerin üstüne süren bir Yahudi işgalcinin videosunu “Filistinlilerin taşladığı yerleşimci' olarak veren Reuters'ın paylaşımına rekor sayıda tepki yorumu geldi. İsrailli yetkililer sosyal medya paylaşımlarının altında; işgalci ve katil olduklarını haykıran binlerce yorum buldular. Sakın “bir yorum ile kimse yılmaz' demeyin. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair'i artık herkes tanıyor. O da babası gibi terör yanlısı ve azılı bir Türkiye düşmanı. Fakat Türkiyeli kullanıcılar ona öyle bir ders verdi ki, paylaşımlarını yoruma kapattı. Bir yorum deyip geçmeyin. Propaganda terörünü durdurmak elimizde.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise Kuzey Valiliğindeki İç Güvenlik Teşkilatı binasının İsrail uçaklarının bombardımanı sonucu tamamen yıkıldığını açıkladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İşgalci Yahudiler Yafa'daki Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı
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İşgalci Yahudiler Yafa'daki Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı
İşgalci bir grup Siyonist, Yafa kentindeki Filistinlilere ait mağaza ve dükkanlara saldırdı.

  • İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
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