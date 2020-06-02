Filistin'deki kanlı kundaklamanın küçük şahidi ailesinin katiliyle yüzleşecek

Devabişe ailesinin sözcüsü Nasır Devabişe, yaptığı açıklamada, kanlı katliamdan kurtulan tek kişi olan küçük Ahmed'in mahkemede ailesinin katiline karşı şahitlik yapacağını söyledi.

DÜNYA İsrail’in kara günü: Devabişe ailesini öldüren İsrailli suçlu bulundu

Devabişe, ilk defa mahkemede şahitlik yapacak olan Ahmed'in tüm yaşadıklarını anlatacağını kaydetti.

"Sadece bir faili yok, birçok katil var"

İsrail yargısının bir aileyi yok eden bu olaydan sadece bir kişiyi suçlu bulmasına tepki gösteren Devabişe, "Ancak bu olayın sadece bir faili yok birçok katil var ve onlar hala Devabişe ailesinin evinin çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinde oturuyor." dedi.

İsrail'in El-Lid (Lod) kentindeki merkezi mahkemede 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen duruşmada, Devabişe ailesinin evinin kundaklandığı olayın baş zanlısı Amiram Ben-Uliel suçlu bulunmuş, yargıç cezai kararını vermek üzere duruşmayı 19 Haziran'a ertelemişti.

Ne olmuştu?

Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.