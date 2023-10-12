Filistin'den acil destek çağrısı: Gazze'deki sağlık sistemi çökebilir

Hastanelerin kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çeken Keyle,

Hastanelerin kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çeken Keyle,

Başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası örgütlerden acil sağlık yardımı isteyen Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.