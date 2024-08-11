Filistin'den BMGK'ya 'Gazze'de derhal ateşkes' çağrısı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'ye bir mektup gönderdi.
Mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için BMGK'nin müdahale etmesi ve derhal ateş talebinde bulunması gerektiği vurgulandı.
'BMGK'nin derhal harekete geçmesi gerekiyor'
Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise BMGK'den aldığı kararların hayata geçirilmesi ve yasa dışı işgalci güç İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlanması için acilen toplanması talep edilmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.