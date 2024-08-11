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Dünya

Filistin'den BMGK'ya 'Gazze'de derhal ateşkes' çağrısı

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes talebinde bulunmaya çağırdı.

07:07 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 10:23 - 11/08/2024 Pazar
AA
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'ye bir mektup gönderdi.


Mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için BMGK'nin müdahale etmesi ve derhal ateş talebinde bulunması gerektiği vurgulandı.


'BMGK'nin derhal harekete geçmesi gerekiyor'

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur'un mektubunda,
"Gazze'de katliamı, kıtlığı, yerinden edilmeyi ve tüm halkın yok edilmesini durdurmak ve Birleşmiş Milletlerin ve tüm uluslararası hukuk sisteminin güvenilirliğinden geriye kalanları kurtarmak için BMGK'nin derhal harekete geçmesi gerekiyor"
ifadesine yer verildi.

Filistin'in mektubunda,
"Güvenlik Konseyi, Genel Kurul ve barış yanlısı tüm ülkelerin, İsrail'in Filistin halkına ve tüm bölgeye, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan terör, ölüm ve yıkımını durdurmak için hemen harekete geçmesi gerektiği"
kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise BMGK'den aldığı kararların hayata geçirilmesi ve yasa dışı işgalci güç İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlanması için acilen toplanması talep edilmişti.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.




#BMGK
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