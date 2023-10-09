Filistin'den dünyaya isyan: Bize sırtınızı döndüğünüz için bu durumdayız

İşgalci bir güç olarak İsrail, Filistin halkını yarım yüzyılı aşkın bir süredir esir tutmakta ve haklarını ellerinden almakta ısrar ettiği için bu durumdan tamamen sorumludur. Dünya gerekeni yapmadığı ve Filistinlilerin haklarına sırtını döndüğü için bu durumdayız. Filistinlilerin yaşamlarını ve haklarını görmezden gelen ve bunların ihlal edilmesini teşvik eden basit açıklamalara son verilmelidir.