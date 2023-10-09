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Dünya

Filistin'den dünyaya isyan: Bize sırtınızı döndüğünüz için bu durumdayız

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin'den yapılan açıklamada, 493 sivilin bu saldırılarda hayatını kaybettiği, 2 bin 751 kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise dünyaya adeta isyan edildi. Açıklamada, "İşgalci bir güç olarak İsrail, Filistin halkını yarım yüzyılı aşkın bir süredir esir tutmakta ve haklarını ellerinden almakta ısrar ettiği için bu durumdan tamamen sorumludur. Dünya gerekeni yapmadığı ve Filistinlilerin haklarına sırtını döndüğü için bu durumdayız. Filistinlilerin yaşamlarını ve haklarını görmezden gelen ve bunların ihlal edilmesini teşvik eden basit açıklamalara son verilmeli" ifadeleri yer aldı.

Seren Som
12:51 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında tüm ailesini kaybeden kız çocuğu Tala Huseyin Ebu Dakka (10), küçük yaşta öksüz kaldı.

İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında tüm ailesini kaybeden kız çocuğu Tala Huseyin Ebu Dakka (10), küçük yaşta öksüz kaldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti.


Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti.

Açıklamada,
"Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin maruz kaldığı yıkım manzaraları tüyler ürperticidir. İsrail'in sahip olduğu uluslararası cezasızlık, insanlığa, temel ahlaka ve uluslararası hukuk ilkelerine karşı ahlaki, siyasi ve hukuki bir lekedir. Bu suçları mazur göstermeye ya da örtbas etmeye yönelik her türlü girişim kabul edilemez ve düpedüz ayıptır. Gerçekler tartışmaya açık değildir.

İşgalci bir güç olarak İsrail, Filistin halkını yarım yüzyılı aşkın bir süredir esir tutmakta ve haklarını ellerinden almakta ısrar ettiği için bu durumdan tamamen sorumludur. Dünya gerekeni yapmadığı ve Filistinlilerin haklarına sırtını döndüğü için bu durumdayız. Filistinlilerin yaşamlarını ve haklarını görmezden gelen ve bunların ihlal edilmesini teşvik eden basit açıklamalara son verilmelidir.

İşgalci bir güç olarak İsrail'in Gazze'de ya da Filistin'in başka bir yerinde savunmasız sivil halkı hedef alma hakkı ya da gerekçesi yoktur. Silahlı çatışmalarda sivillere yönelik misillemeler uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasadışıdır ve durdurulmalıdır"
denildi.








#Filistin
#İsrail
#Gazze
#Hamas
#Aksa Tufanı
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