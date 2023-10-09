Filistin'den dünyaya isyan: Bize sırtınızı döndüğünüz için bu durumdayız

İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında tüm ailesini kaybeden kız çocuğu Tala Huseyin Ebu Dakka (10), küçük yaşta öksüz kaldı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti.