Filistin'den Kur'an'ın yakılmasına tepki: Bu iman duruşu Cenab-ı Hakk'ın kitaplarını desteklemek içindir

İslam dünyasında İsveç'e yönelik tepkiler büyüyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan Filistinliler, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara izin vermesi nedeniyle İsveç'i protesto etti.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın 20 Temmuz'da da Irak'ın İsveç'teki büyükelçiliği önünde aynı saldırıyı gerçekleştirmesi nedeniyle İslam dünyasından İsveç'e yönelik tepkiler devam ediyor.
Doğu Kudüs'teki Yüksek İslam Şurası'nın çağrısı üzerine onlarca Filistinli, İsveç Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.
Ellerinde Kur’an-ı Kerim taşıyan kalabalık, kutsal kitaptan ayetler okudu.
Bölgeye İsrail polisi konuşlandırıldı ancak herhangi bir müdahale olmadı.
İkrime Sabri'den "Kur'an-ı Kerim'e bağlılık" vurgusu
Şeyh Sabri, sadece Kur’an-ı Kerim'i yakma suçunu işleyenleri değil aynı zamanda buna izin veren İsveç hükümetini de kınadıklarını ifade etti.