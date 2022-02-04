Filistin’den Suriye’ye 'Kardeş eli'

Filistin’de faaliyet gösteren ve Suriye’deki çalışmalarını Türkiye’den ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ile ortak sürdüren Merciful Souls Derneğinin yürüttüğü “Çadırdan Eve” yardım kampanyası kısa sürede büyük ses getirdi.
- Halen devam eden kampanya kapsamında toplanan meblağ 10 milyon doları aştı. Bu para, kış aylarında, kamplarda donma tehlikesiyle yüz yüze yaşayan mağdur Suriyelilerin çadırlardan evlere aktarılmasında kullanılacak.
Suriye içindeki kamp bölgelerinde yapılacak olan evlerin önümüzdeki kışa kadar tamamlanması hedefleniyor.