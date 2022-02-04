Dünya Filistinden Suriyeye Kardeş eli
ORTADOĞU

Filistin’den Suriye’ye 'Kardeş eli'

İşgal altındaki Filistinliler, çadır kamplarında yaşam mücadelesi veren Suriye halkı için on günde 10 milyon dolar topladı. Mazlumluğun ne olduğunu herkesten iyi bilen Filistinliler Suriyeli kardeşlerini unutmadı.

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Haber Merkezi Diğer
Filistin’den Suriye’ye Kardeş eli
Halen devam eden kampanya kapsamında toplanan meblağ 10 milyon doları aştı.

Filistin’de faaliyet gösteren ve Suriye’deki çalışmalarını Türkiye’den ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ile ortak sürdüren Merciful Souls Derneğinin yürüttüğü “Çadırdan Eve” yardım kampanyası kısa sürede büyük ses getirdi.

  • Halen devam eden kampanya kapsamında toplanan meblağ 10 milyon doları aştı. Bu para, kış aylarında, kamplarda donma tehlikesiyle yüz yüze yaşayan mağdur Suriyelilerin çadırlardan evlere aktarılmasında kullanılacak.

Suriye içindeki kamp bölgelerinde yapılacak olan evlerin önümüzdeki kışa kadar tamamlanması hedefleniyor.

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