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Dünya Filistinden topyekün direniş kararı BAE ve Suud ihanetine karşı birleştiler
ORTADOĞU

Filistin'den topyekün direniş kararı: BAE ve Suud ihanetine karşı birleştiler

Filistin'den topyekün direniş kararı: BAE ve Suud ihanetine karşı birleştiler

İsrail ile ittifak yapan BAE ve Suudi Arabistan’ın Filistin davasına ihanetinden sonra Filistinli gruplar birleşme ve topyekün direniş kararı aldı. Hamas, İslami Cihad’ın ve FKÖ bünyesindeki 12 grubun liderlerinin katıldığı toplantıdan sonra yayımlanan bildiride, “İsrail ile mücadelede çok yönlü direniş etkinleştirilecek” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE ve Suudi Arabistan’ın Filistin davasına ihaneti sonrasında Filistinli 12 grup birleşme ve topyekün direniş kararı aldı.
BAE ve Suudi Arabistan’ın Filistin davasına ihaneti sonrasında Filistinli 12 grup birleşme ve topyekün direniş kararı aldı.

Filistinli gruplar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın Filistin davasının altını oyacak şekilde İsrail’le anlaşma yoluna gitmesi karşısında birleşme ve çok yönlü direniş kararı aldı. Filistinli grupların genel sekterleri, İsrail’e karşı çok yönlü direnişi etkinleştirme konusunda anlaştı. İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta eş zamanlı düzenlenen toplantının ardından yayımlanan kapanış bildirisinde İsrail’e karşı direniş ve Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması konusu öne çıktı. Hamas ve İslami Cihad’ın yanısıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki 12 grubun liderlerinin katıldığı toplantının kapanış bildirisinde İsrail’le mücadelede “en uygun” seçenek olarak çok yönlü direnişin etkinleştirilmesinin kabul edildiği belirtildi.

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ORTAK VİZYON KONULACAK

Bildiride, çok yönlü direnişi komuta edecek bir ulusal komite kurulmasına ve bu direnişin devam etmesi için tüm ihtiyaçların karşılanmasına karar verildi. Filistinli grupların genel sekreterleri ayrıca, Filistin iç siyasetindeki bölünmeyi sonlandıracak bir vizyon ortaya koymak üzere bir komite oluşturulması ve bu komitenin 5 hafta sonra toplanması planlanan FKÖ Merkez Konseyi’ne rapor sunması üzerinde anlaştı.

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TASFİYEYE KARŞI ORTAK TAVIR

Bildiride, Filistin meselesinin tasfiye edilmesinin ve Kudüs ile buradaki kutsal mekanlara yönelik hiç bir ihlalin kabul edilmeyeceği belirtildi. Filistin meselesinin, Yüzyılın Anlaşması ve ilhak planları ile normalleşme anlaşmaları kanalıyla tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan bildiride, söz konusu “tarihi” toplantıyla FKÖ çatısı altında tek vücut olarak hareket edilmesinin önünün açıldığı belirtildi. İsrail’le normalleşme anlaşmalarının reddedildiği bildiride, dünya ülkelerine Filistin meselesinin tasfiyesine yönelik tüm planlara karşı koyma çağrısı yapıldı.

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STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Hamas Hareketi de Filistinli grupların genel sekreterlerinin toplantısını “ulusal ilişkilerde stratejik bir dönüşüm” olarak nitelendirdi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün eş zamanlı olarak gerçekleşen toplantının ardından Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yazılı açıklama yaptı. Filistin meselesinde herkesin “ortak hareket etme ve hakları müdafaa etme” stratejisi benimsediğini ifade eden Berhum, söz konusu toplantıda alınan kararların kağıt üstünde kalmaması çağrısı yaptı. Berhum, ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) yeniden yapılandırılarak tüm Filistinlileri temsil eden çatı bir oluşum haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Mahmud Abbas: İlhakı kabul eden vatan hainidir

Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde Ortadoğu barış planının ortaya konulduğu bir müzakere masasına oturmayacağını belirterek, “İlhakı kabul eden vatan hainidir” dedi. Abbas, Filistinli grupların liderlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan katıldığı çevrim içi toplantıda konuştu. Kimsenin Filistinliler adına konuşmaya hakkı olmadığını vurgulayan Abbas, İsrail ile müzakerelerde ABD’yi tek arabulucu olarak kabul etmediklerini söyledi. Filistin Devlet Başkanı, “Barışçıl halk direnişine öncülük edecek liderliğin zamanı gelmiştir. Burada kalacağız. Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz. Anavatanımızdan sürüldüğümüz (1948 Nekbe) trajediyi tekrar etmeyeceğiz” dedi. İsrail’in normalleşme anlaşmalarını “zehirli bir hançer” olarak kullandığını vurgulayan Abbas, bunu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uyguladığını ifade etti.

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