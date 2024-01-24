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Filistin'den uluslararası müdahale çağrısı: İsrail'in bu çağrısı 'sessiz kalınamaz bir savaş suçudur'

Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı Filistin Yönetimi'nden çağrı geldi. Yönetim, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerinin yerinden edilerek zorla Refah'a göç ettirilmesini engellemek için uluslararası müdahale edilmesini talep etti.

09:43 - 24/01/2024 Çarşamba
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığından, Han Yunus'taki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Han Yunus'ta yaşananlarının "savaş suçu" olduğu belirtildi.


Filistin yönetiminin, "bu tehlikeli suçla yüzleşmek için acil ve olağanüstü bir oturum düzenlemesi adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracağı" kaydedildi.


İsrail'in, Han Yunus sakinlerinin ikamet yerlerini terk ederek Refah'a doğru gitmelerini istemesinin tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, Han Yunus sakinlerinin çoğunun zaten İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ya da orta kesimlerinden tehcir edilen kişiler olduğu anımsatıldı.


İsrail'in bu çağrısının "sessiz kalınamaz bir savaş suçu olduğu" vurgulandı.



ABD ve uluslararası topluma "müdahale" çağrısı


Açıklamada, "İsrail'in Filistin halkını topraklarından ve vatanından tehcire yönelik niyetlerinin açıkça ortaya çıktığı ve bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açacağı" uyarısına da yer verildi.


"İsrail'in tüm uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile uluslararası hukuku ihlal eden bu büyük ve tehlikeli suçu işlemesini önlemek için başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi" çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail'in bölgeyi daha fazla infiale sürükleyen, acımasız saldırılarının durdurulması için ABD yönetimi ve uluslararası toplumun ciddi kararlar almasının ve harekete geçmesinin zamanının geldiği vurgulandı.


İsrail'in "bu cinnet halinde gerilimi tırmandırmasıyla soykırım operasyonları ve Filistin halkına varoluşuna yönelik tehdidinin, bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesine yol açacağı, kontrol edilemeyecek bir yangını körükleyeceği" aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam etmesinin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'daki artan saldırıları ile Filistin halkı konusunda uluslararası hukuka meydan okumasının ne kendisi ne de başkalarının güvenliğini sağlayabileceğine işaret edildi.


Açıklamada, barış ve güvenliğin ancak iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümlerle sağlanabileceği vurgulandı. İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan etti. Bu kararın ardından İsrail ordusu, sık sık havadan vurduğu Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'a kara saldırıları başlattı.


İsrail ordusu, 22 Ocak'tan itibaren Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve kentteki hastanelerin çevresinde yoğun hava ve topçu saldırıları düzenliyor. İsrail ordusunun Han Yunus'a saldırılarını artırması nedeniyle binlerce Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah'a doğru göç etmek zorunda kalıyor. Saldırıların Han Yunus şehir merkezinde yoğunlaşması nedeniyle çoğunluğu yerinden edilmişlerden oluşan Filistinliler bir kez daha göçe zorlanıyor.

Gazze için başlatılan etiket dünya gündeminde: Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor
Gazze için başlatılan etiket dünya gündeminde: Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail bölgeye yardımların girişine de engel çıkarıyor. Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. Bu nedenle Filistin İnsiyatifi'nin başlattığı #GazaStarving etiket çalışması dünya gündemine oturdu. Birkaç saat içinde iki milyona yakın tweet atıldı, birçok ünlü isimden de destek geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de yarım milyondan fazla insan çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya. Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi.

#Filistin
#Han Yunus
#İsrail
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