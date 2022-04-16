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Dünya Filistinden uluslararası topluma çağrı Mescid-i Aksadaki güçlerini çekmesi için İsraile baskı kurulmalı
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Filistin'den uluslararası topluma çağrı: Mescid-i Aksa'daki güçlerini çekmesi için İsrail'e baskı kurulmalı

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Kudüs'teki gelişmeler üzerine BM ve uluslararası yetkililerle bir dizi görüşme yaptı. Görüşmelerde Mansur, Mescid-i Aksa'da bulunan İsrail güçlerinin çekilmesi ve Müslümanlar ile Hristiyanların ibadetlerine yönelik engellerin kaldırılması için Tel Aviv'e baskı kurulması talebinde bulundu. Mansur ayrıca, uluslararası topluma, giderek tırmanan tehlikenin önüne geçme ve Filistinli sivilleri korumak için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Filistinden uluslararası topluma çağrı: Mescid-i Aksadaki güçlerini çekmesi için İsraile baskı kurulmalı
İşgalci İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Kudüs'teki gelişmeler üzerine BM ve uluslararası yetkililerle bir dizi görüşme yaptı.

  • Görüşmelerde İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli gazeteci, çocuk, yaşlı ve kadınların hemen salıverilmesi gerektiğinin altını çizen Mansur, Mescid-i Aksa'da bulunan İsrail güçlerinin çekilmesi ve Müslümanlar ile Hristiyanların ibadetlerine yönelik engellerin kaldırılması için Tel Aviv'e baskı kurulması talebinde bulundu.

Riyad Mansur
Riyad Mansur

"KINAMALAR HESAP SORMA DÜZEYİNE ÇIKMALI"

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları ve Filistin topraklarının her bölgesinde tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlarını durdurmasını da isteyen Mansur, "İsrail devleti ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara karşı kınamaların, suçların önüne geçmenin yanı sıra hesap sorma ve Filistin halkını korumaya alacak düzeye çıkması gerekiyor." dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI"

  • Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, uluslararası topluma, giderek tırmanan tehlikenin önüne geçme ve Filistinli sivilleri korumak için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
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Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
Filistinli bir kadın Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusundan tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Yaşlı kadın, 'Ramazan ayının sabah namazında kadınlara gaz bombaları attılar. Ey Araplar, ey Müslümanlar neredesiniz? İşgalci İsrail'e karşı Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Beş yaşındaki çocuk bile işgalci Yahudi yerleşimcilerin ne yaptığını biliyor. Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz. Ben yaşlı bir kadın olarak canımı Mescid-i Aksa ve topraklarımız için vermeye hazırım. Allah'a hamdolsun topraklarımızı kimseye bırakmayacağız.' dedi.

MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANAN OLAYLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

  • Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti. Cemaati darp ederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi, zor kullanarak mescidin içine girmişti.

EN AZ 152 YARALI

  • İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. İşgalci İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

Büyük bir kalabalık Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı
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Büyük bir kalabalık Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı
İşgalci İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın kapıları, ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı.

Filistinliler büyük bir kalabalık halinde Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı.

İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi'ne bomba attı
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İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi'ne bomba attı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında polis kauçuk kaplı mermiler ve ses bombaları kullanarak zorla Kıble Mescidi'ne girdi.

İşgalci İsrail polisinin Kıble Mescidi'ne bomba attığı anlar anbean kaydedildi.

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