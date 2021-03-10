Dünya Filistinden veto BAE Doğu Akdeniz Gaz Forumuna katılamaz
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Filistin'den veto: BAE Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılamaz

Filistin, Mısır'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılım talebinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebini veto etti.

Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.

İsmini vermek istemeyen Filistinli bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan Doğu Akdeniz Gaz Forumu toplantısı ile ilgili gündeme getirilen "BAE'nin katılma talebinin reddedildiği" yönündeki iddiaya ilişkin bilgi verdi.

"Abu Dabi'nin talebi reddedildi"

BAE'nin Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen toplantıya katılmak için başvuruda bulunduğunu söyleyen yetkili, Filistin'in Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu üyesi olarak veto hakkını kullanması nedeniyle Abu Dabi'nin bu talebinin reddedildiğini söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), bu sabah yayınladığı haberde, Filistin'in BAE'nin Doğu Akdeniz Forumu'na katılma talebini reddettiğini öne sürmüştü.

Fransa'ya dün onay çıkmıştı

Öte yandan Mısır Petrol Bakanlığı dün gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun 4. toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın 8'inci üye, ABD'nin de gözlemci olarak organizasyona katılmasını üye ülkelerin onayladığını duyurmuştu.

Mısır Petrol Bakanlığı açıklamasında, BAE'nin Forum'a katılım talebinin reddedildiğini bilgisine yer vermemişti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 24 Eylül 2020'de yaptığı açıklamada, ülkesinin BAE'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılması için teklif sunduğunu belirtmişti.

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla 16 Ocak 2019'da Mısır'da düzenlenen toplantıda "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

Filistin, İsrail ile ilişkilerin kesilmesi kararı gereğince Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kuruluş imza törenine katılmamış ancak, organizasyondan çekilmesinin söz konusu olmadığını, başka bir zamanda kurucu üyeliğini yaptığı bu forumun kuruluş bildirgesini imzalayacağını kaydetmişti.

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