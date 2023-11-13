Filistin'e destek gösterilerine karşı çıkmıştı: İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevden alındı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı.





Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.





İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen gösteriden rahatsız olan İngiliz Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez" ifadelerini kullanmıştı.





'Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir' demişti

Braverman ayrıca, Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, terör eylemlerini övmek amacıyla yapıldığında suç sayılabileceğini de savunmuştu.









Polisle yaşadığı gerginlik tartışmalara yol açtı

Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.





Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.











