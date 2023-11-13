|
Dünya

Filistin'e destek gösterilerine karşı çıkmıştı: İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevden alındı

Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla işgalci İsrail'e desteğini her fırsatta açıkça dile getiren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

11:58 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:33 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı.


Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.


İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen gösteriden rahatsız olan İngiliz Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez" ifadelerini kullanmıştı.


'Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir' demişti

Braverman ayrıca, Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, terör eylemlerini övmek amacıyla yapıldığında suç sayılabileceğini de savunmuştu.



Polisle yaşadığı gerginlik tartışmalara yol açtı

Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.


Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.




#İngiltere
#Filistin
#Suella Braverman
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları gerçekleştirildi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?