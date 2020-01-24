Dünya Filistini ilhak planını duyuracaklar
AMERİKA

Filistin'i ilhak planını duyuracaklar

Florida seyehatinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı. Donald Trump anlaşmanın Filistinlilere birçok teşvik sunduğunu belirtse de uluslararası basında yer alan bilgilere göre anlaşmanın detaylarında Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması maddesi de yer alıyor. Filistin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Filistin'in yasal haklarının korunması için gerekli icraatlerin yapılacağı vurgulandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise "yüzyılın şamarı" olarak adlandırdığı plan için anlaşmanın Filistin halkı nazarında bazı ekonomik yardımlar dışında olumlu hiçbir şey ifade etmediğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını bildirdi.

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu

Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen Ortadoğu Barış Planı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Filistinliler ilk başta olumsuz yaklaşabilirler

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salı günü yapacağı ziyarete atıf yapan Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu." diye konuştu.

Trump: İşe yarayacak bir anlaşma

Söz konusu anlaşmanın çok zor bir anlaşma olduğuna dikkati çeken Trump, "Anlaşmaları yapmayı severim. Bu da çok büyük ve gerçekten işe yarayacak bir anlaşma." ifadesini kullandı.

  • Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD yönetimiyle "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington'da olacağı belirtilmişti.

Yüzyılın Anlaşması planı neyi içeriyor?

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Kudüs'ün tamamı İsrail'e geçebilir

Kudüs

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin cephesi: Yüzyılın Şamarı!

Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

  • İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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DÜNYA
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