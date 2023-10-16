Filistin’in sesini kısıyorlar

Filistin.
İşgalci güç İsrail’in 2,3 milyon Filistinli’nin yaşadığı Gazze’ye yönelik soykırım girişimi 10. gününe girerken, direnişin sesini kesmek için uluslararası faşist bir kampanya da başladı. Filistin halkının haklı davasını duyurmak ve işgalcinin yürüttüğü dezenformasyon faaliyetine karşı sınırlı imkanlarıyla yürüttüğü medya faaliyetleri de Batı’nın hedefine girdi. ABD teknoloji şirketi Meta, Facebook’taki 10 milyon takipçili en büyük Filistin sayfası ‘Quds News Network’ (QNN) hesabını kapattı. Haber sitesi, Arapça ve İngilizce sayfalarının Facebook’tan kaldırıldığını bildirdi ve bu eylemi “İsrail işgal hükümetiyle tam bir uyum” olarak nitelendirdi. QNN, Meta’nın İsrail’in sayfayı kaldırma talebine boyun eğdiğini belirterek İsrail’in talepleri lehine açık bir ön kabul örneği olarak nitelendirdi.
EL-CEZİRE RAHATSIZLIĞI
Batılı ana akım medya kuruluşları da Müslüman avına çıktı. Amerikan haber kanalı MSNBC’nin Gazze’de yükselen tansiyon nedeniyle üç Müslüman sunucusu; Mehdi Hasan, Ayman Mohieddine ve Ali Velshi’nin programlarının sessiz sedasız kaldırıldığı bildirildi.
İsrail yönetimi ise Gazze’de yaşananları anbean yayınlayan Katar merkezli El-Cezire’nin ülkedeki bürosunu kapatmak istiyor. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, El-Cezire’nin Hamas yanlısı yayın yaptığı ve İsrail askerlerini olası saldırılara açık hale getirdiğini iddia ederek, kanalın İsrail’deki bürosunun kapatılması için kabine onayı beklediğini söyledi.
El-Aksa TV’YE KARARTMA
Gazze’den yayın yapan El-Aksa televizyonu da “Fransa baskısı” nedeniyle kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğunu açıkladı. El-Aksa televizyonundan yapılan açıklamada, “Gazze halkına yönelik katliamlar işlenirken Fransız uydu şirketi Eutelsat, kanalın uydu sinyalinin engellenmesi ve yayından kaldırılması kararı aldı” denildi. Gazze’den yayın yapan El-Aksa televizyonu, 2006 yılında kurulan, Hamas’a ait bir yayın kuruluşu. İşgalci güç geçtiğimiz günlerde Gazze’ye yönelik internet karartma kararı da almıştı.