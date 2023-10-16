Filistin’in sesini kısıyorlar

İşgalci güç İsrail’in 2,3 milyon Filistinli’nin yaşadığı Gazze’ye yönelik soykırım girişimi 10. gününe girerken, direnişin sesini kesmek için uluslararası faşist bir kampanya da başladı. Filistin halkının haklı davasını duyurmak ve işgalcinin yürüttüğü dezenformasyon faaliyetine karşı sınırlı imkanlarıyla yürüttüğü medya faaliyetleri de Batı’nın hedefine girdi. ABD teknoloji şirketi Meta, Facebook’taki 10 milyon takipçili en büyük Filistin sayfası ‘Quds News Network’ (QNN) hesabını kapattı. Haber sitesi, Arapça ve İngilizce sayfalarının Facebook’tan kaldırıldığını bildirdi ve bu eylemi “İsrail işgal hükümetiyle tam bir uyum” olarak nitelendirdi. QNN, Meta’nın İsrail’in sayfayı kaldırma talebine boyun eğdiğini belirterek İsrail’in talepleri lehine açık bir ön kabul örneği olarak nitelendirdi.