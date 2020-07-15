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Dünya Filistinli baba kızına Ayasofya ismini verdi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ORTADOĞU

Filistinli baba kızına 'Ayasofya' ismini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın ibadete açılması İslam coğrafyasında sevinçle karşılanırken, Kudüs'ün kuzeyinde bir köyde yaşayan Filistinli baba dünyaya gelen kızına 'Ayasofya' adını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistinli baba, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden hemen sonra dünyaya gelen kızına 'Ayasofya' adını verdi
Filistinli baba, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden hemen sonra dünyaya gelen kızına 'Ayasofya' adını verdi

Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye'nin yanında dünyadaki diğer Müslüman ülkelerde de büyük sevinç yaşandı. Birçok bürokrat, sanatçı ve siyasetçiden tebrik mesajları gelirken Ayasofya önünde toplanan halk ilk ezanı ve Ayasofya'nın aslına döndürülmesini coşkuyla karşıladı.

FİLİSTİNLİ BABA KIZINA AYASOFYA İSMİNİ VERDİ

Filistinli bir baba Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından dünyaya gelen kızına "Ayasofya" ismini verdi.

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Kudüs'ün kuzeyinde bir köyde yaşayan Filistinli baba, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden hemen sonra dünyaya gelen kızına "Ayasofya" adını verdi.

Mecra (@gztmecra)'in paylaştığı bir gönderi ()

Togo'da Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla kurban kesildi
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Togo'da Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla kurban kesildi
Batı Afrika ülkesi Togo'da, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Sokode kentinde, İstanbul'un fethinin sembolü ve İslam dünyasında büyük öneme sahip Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından ötürü dualar edildi. Togo Nur Derneği mensupları, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti.


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