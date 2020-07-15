Filistinli baba kızına 'Ayasofya' ismini verdi

Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye'nin yanında dünyadaki diğer Müslüman ülkelerde de büyük sevinç yaşandı. Birçok bürokrat, sanatçı ve siyasetçiden tebrik mesajları gelirken Ayasofya önünde toplanan halk ilk ezanı ve Ayasofya'nın aslına döndürülmesini coşkuyla karşıladı.
FİLİSTİNLİ BABA KIZINA AYASOFYA İSMİNİ VERDİ
Filistinli bir baba Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından dünyaya gelen kızına "Ayasofya" ismini verdi.