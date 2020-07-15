Filistinli baba kızına 'Ayasofya' ismini verdi

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Yerli ve milli hobimiz: İnşaatı izlemek isteyenler için pencere açtılar

Kocaeli İzmit'te inşaat izlemeyi sevenler için ilginç bir uygulama başlatıldı. Bir iş merkezi inşaatının etrafını paravan ile kapatan müteahhit firma, vatandaşların içeriyi rahatça izleyebilmesi için paravan üzerine televizyon şeklinde şantiye izleme alanları oluşturdu. Meraklılar gelip geçerken büyük bir keyifle çalışmaları izliyor. Bölge sakinlerinden Göksel Tamer, “Türk toplumu olarak biz inşaat izlemeyi seviyoruz. Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiğimiz için, bize televizyon gibi bir şey açmışlar. Güzel olmuş" ifadelerini kullandı.