Dünya Filistinli bilim adamlarına Cezayirde suikast
ORTADOĞU

​​​Filistinli bilim adamlarına Cezayir'de suikast

Filistinli bilim adamlarına Cezayir'de suikast

Cezayir'de yaşayan iki Filistinli bilim adamı yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Bilim adamlarının Mossad tarafından suikasta uğradığı belirtiyor. İsrail istihbaratı, geçtiğimiz Nisan ayında Filistinli elektrik mühendisi Fadi el-Batş’ı Malezya'da katletmişti. Batş'ın suikast emrinin Mossad Başkanı Yossi Cohen tarafından verdiği doğrulanmıştı. Mossad’ın uzun süredir Hamas’a bağlı mühendis ve bilim adamlarını hedef alarak, yabancı ülkelerden 'know-how' transferi yapmasını ve gelişmiş teknolojiye erişimini engellemeyi hedeflediği biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Filistinli bilim adamlarına yönelik suikastlara bir yenisi daha eklendi. Cezayir'de yaşayan iki Filistinli bilim adamı yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Filistinli kaynaklar, bilim adamlarının suikast kurbanı olduğunu açıkladı.

İsrail istihbaratı, geçtiğimiz Nisan ayında Malezya'da yaşayan Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'a suikast düzenletmişti.

Elektrik mühendisi olan Batş'ın katledilmesiyle ilgili Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, şüphelilerin "bir istihbarat örgütüne bağlı Avrupalılar" olduğunu belirtmişti.

New York Times: Emri Mossad verdi

The New York Times gazetesi istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Fadi el-Batş’a yönelik suikast emrini bizzat Mossad Başkanı Yossi Cohen’in verdiği belirtilmişti. Ortadoğu ülkelerine bağlı istihbarat kurumlarının da doğruladığı suikastin, Mossad’ın, Filistin’de İslami direniş hareketi Hamas’a yönelik şiddet politikasının en son halkası olduğu vurgulanmıştı.

Mossad bilim adamlarını neden hedef alıyor?

Mossad’ın Hamas’a bağlı mühendis ve bilim adamlarını hedef alarak, yabancı ülkelerden “know-how” transferi yapmasını ve gelişmiş teknolojiye erişimini engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Mossad, Aralık 2016’da da Hamas üyesi Tunuslu mühendis Muhammed Zavari’yi suikast düzenleyerek öldürmüştü. İsrail’in karanlık istihbarat örgütü Mossad, 1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllarda birçok Filistinli siyasetçiyi suikastle hedef alarak öldürmüştü.

Suikast emri Mossad başkanından
DÜNYA
Suikast emri Mossad başkanından

Mossad hedef aldı

Mossad hedef aldı

İsrail istihbaratı Cezayir'de iki Filistinli bilim adamını öldürdü.
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