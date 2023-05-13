Filistinli gruplar: Bedeli ne olursa olsun şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dördüncü gününde devam ederken savaş uçaklarının vurduğu 2 ev daha yıkıldı. Her iki evin de yıkıldığı saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise bir bilgi paylaşılmadı.