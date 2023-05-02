|
Dünya

Filistinli tutuklu Adnan'ın ölümüne neden olan İsrail'den pişkin savunma

İşgalci İsrail, bu sabah hayatını kaybeden açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın "hücresinde bilincini yitirmiş halde bulunduğunu" duyurdu.

13:26 . 2/05/2023 Salı
AA
Hıdır Adnan

Hıdır Adnan

Filistinli tutuklu Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde cezaevindeki ölümü sonrası İsrail'den ilk resmi açıklama İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden geldi.

İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tıbbi muayene ve tedavi görmeyi reddeden tutuklu (Hıdır Adnan), sabahın erken saatlerinde hücresinde bilincini yitirmiş halde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Hastaneye nakline neden izin verilmediğine değinilmedi

Açıklamada, uzun süren açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun ağırlaşmasına ve ciddi anlamda hayati risk taşımasına rağmen Adnan'ın hastaneye kaldırılmasına neden izin verilmediğine dair ise herhangi bir değerlendirme yapılmaması dikkati çekti.

"Adnan'ın şehit edilmesinden İsrail işgal güçleri sorumlu"

Öte yandan İsrail Meclisindeki Arap parlamenter Ahmed Tibi, Adnan'ın ölümünden İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

İsrail basınına konuşan Tibi, şunları kaydetti:

"Bir tutukluyu, açlık grevinin 86. gününde olmasına ve sağlık durumu kötüleşmesine rağmen hastane yerine cezaevi hücresinde tutmaya karar verenler, bu durumun onun ölümüne yol açabileceğinin farkındaydı. Buna göre, Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesinden İsrail işgal güçleri sorumludur."

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, İsrail’in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.



#Hıdır Adnan
#İsrail
#Filistin
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.