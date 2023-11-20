Filistinli tutuklulara idam hazırlığı

İsrail medyasında yer alan haberlerde, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir’in “Yasa tasarısının ilk oylamasına yönelik hazırlıkları tartışacağız” ifadeleri yer aldı. Ben-Gvir, Filistinli mahkumların infazına ilişkin yasa tasarısını sunan partinin, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi olduğunu, meclisteki tüm milletvekillerinin de bunu desteklemesini beklediklerini belirtti. İsrail Meclisi, mart ayında Ben-Gvir’in sunduğu, Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasına olanak tanıyan yasa tasarısı ön oturumda onaylanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından desteklenen yasa tasarısı, Filistinliler tarafından tepkiye neden olmuştu. Tasarının yürürlüğe girmesi için ön oturumun ardından 3 oturumda daha oylamaya sunulması gerekiyor.





Keyfi yargı süreci

Apartheid rejimiyle yönetilen İsrail’de Filistinlilere yönelik hukuksuz uygulamalardan biri de idari tutukluluk. Bu insanlık dışı uygulama nedeniyle çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 5 bin 192 kişi hapishanede mahkum durumda. İdari tutukluluk uygulamasıyla işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutukluyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar sebepsizce defalarca uzatılabiliyor. İsrail, “ileride suç işleyebileceği” gerekçesiyle herhangi bir suç işlememiş Filistinlileri idarî tutuklu olarak gözaltına alabiliyor.





Şüpheli ölüm sonrası isyan

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılar düzenlemeye başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısının 6'ya yükselmesi, İsrail’in güneyindeki bir hapishanede isyana yol açtı. İsrail Hapishaneler İdaresi, yaptığı açıklamada, Ohalei Keidar Hapishanesinde isyan çıktığını ve bu nedenle acil durum ilan edildiğini bildirdi. Filistinli tutukluların yatak ve kıyafetlerini ateşe verdiği belirtilen açıklamada, gardiyanların bir süre sonra yangınları söndürmeyi ve koğuşların kontrolünü ele geçirmeyi "başardığı" ifade edildi. Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, işgal güçlerinin 7 Ekim’den bu yana “Filistinli mahkumlara karşı işkencnin yanı sıra sistematik ve önceden tasarlanmış suikastlar” düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.



