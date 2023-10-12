Filistinli yetkili Gazze Şeridi'ndeki su oranının yaklaşık yüzde 90 azaldığını söyledi

"Gazze'deki hayati öneme sahip altyapının hedef alınmasının, bölge sakinlerinin yaşam koşullarının kötüleşmesine katkı sağladığını" kaydeden Muhenna, İsrail'in birçok su kuyusunu, arıtma tesisini ve işgal altındaki bölgelerden uzanan su hatlarını kestiğini söyledi.

"Gazze'deki hayati öneme sahip altyapının hedef alınmasının, bölge sakinlerinin yaşam koşullarının kötüleşmesine katkı sağladığını" kaydeden Muhenna, İsrail'in birçok su kuyusunu, arıtma tesisini ve işgal altındaki bölgelerden uzanan su hatlarını kestiğini söyledi.

"İsrail içindeki su hattının ve deniz suyunu arıtma tesisinin durdurulması, elektrik ve yakıt sıkıntıları nedeniyle su kuyularının çalıştırılamaması ve bombalanması dolayısıyla bölgedeki suyun oranı yaklaşık yüzde 90 azaldı."

"Bugüne kadarki en şiddetli kuşatmayla karşı karşıya olduklarını"

"Bugüne kadarki en şiddetli kuşatmayla karşı karşıya olduklarını"

Ayrıca içme suyu ve evsel kullanım suyunda büyük bir kriz yaşandığını dile getiren Hasan, "Gazze'ye karşı başlatılan saldırıların ikinci gününden itibaren elektrik ve suyun tamamen kesildiğine" dikkati çekti.