Ramallah'ta İsrail katliamı sonrası sokaklar karıştı.
Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.
İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.
Filistinliler hastane katliamı sonrası meydanlara indi: Ramallah'ta on binler İsrail'i protesto ediyor
En az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamı sonrasında Ramallah'ta binlerce Filistinli meydanlara inerek İsrail'i protesto etti.
İsrail polisi müdahaleye başladı
İsrail polisi, Ramallah'ta protesto için toplanan Filistinlilere müdahale ediyor. Şehrin meydanında toplanan Müslümanlara, işgalci güçler gaz bombası ile saldırdı.
Polis arabasını kalabalığın üzerine sürdü
İşgalci güçler, toplanan kalabalığı dağıtmak için zırhlı araçlarını insanların üzerine sürdü.