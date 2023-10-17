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Dünya

Filistinliler hastane katliamı sonrası meydanlara indi: Ramallah'ta on binler İsrail'i protesto ediyor

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi bombaladı. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamı sonrasında Ramallah'ta binlerce Filistinli meydanlara inerek İsrail'i protesto etti. İşgalci güçler, toplanan kalabalığı dağıtmak için zırhlı araçlarını insanların üzerine sürüp yüzlerce gaz bombası fırlattı.

22:18 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ramallah'ta İsrail katliamı sonrası sokaklar karıştı.

Ramallah'ta İsrail katliamı sonrası sokaklar karıştı.

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.



Filistinliler hastane katliamı sonrası meydanlara indi: Ramallah'ta on binler İsrail'i protesto ediyor

En az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamı sonrasında Ramallah'ta binlerce Filistinli meydanlara inerek İsrail'i protesto etti.

İsrail polisi müdahaleye başladı

İsrail polisi, Ramallah'ta protesto için toplanan Filistinlilere müdahale ediyor. Şehrin meydanında toplanan Müslümanlara, işgalci güçler gaz bombası ile saldırdı.



Polis arabasını kalabalığın üzerine sürdü

İşgalci güçler, toplanan kalabalığı dağıtmak için zırhlı araçlarını insanların üzerine sürdü.



#Filistin
#İsrail
#Gazze
#Hastane Katliamı
33 dakika önce
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