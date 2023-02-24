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Dünya

Filistinliler işgalcilerin 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınını protesto etti

Batı Şeria ve Gazze'de bir araya gelen binlerce Filistinli, işgalci İsrail'in işgal altında bulunan Nablus kentinde 11 kişiyi şehit ettiği baskını protesto etti.

11:53 . 24/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Filistin'de kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran grubun çağrısıyla binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria ve Gazze'deki meydanlarda toplandı.

Gösteriler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah, Silvan, Nebi Salih, Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkiya'da; abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise Cibaliya Mülteci Kampı ile Gazze kent merkezinde düzenlendi.

İşgalcilerin Nablus baskınını ve 11 Filistinliyi öldürmesini protesto eden eylemciler, Filistinli silahlı gruplardan da saldırıya karşılık vermesini istedi.

Nebi Salih'te onlarca genç beldedeki işgalci İsrail askeri kontrol noktasına doğru yürüyüşe geçti. İşgalci İsrail güçleri, eylemcilere gaz bombalarıyla müdahale ederken, bazı kişiler gazdan etkilendi.

Öte yandan protestolarla eş zamanlı "Aslanlar İni" grubundan yapılan kısa yazılı açıklamada, Filistinli grupların, işgalci İsrail'e karşılık vermek için hazırlandıkları ifade edildi.


İşgalci İsrail ordusundan Nablus'ta katliam


İşgalciler, 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan işgalciler, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Filistin resmi verilerine göre, yılbaşından bu yana işgal ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu işgal altındaki topraklarda, 13'ü çocuk 65 Filistinli öldürüldü.


#Filistin
#Batı Şeria
#Gazze
#protesto
#işgalciler
16 dakika önce
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Filistinliler işgalcilerin 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınını protesto etti
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