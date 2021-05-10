Filistinliler mesajlarını İsrail'in attığı mermi kovanlarıyla verdi: Bizi aşamayacaksınız
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla Mescid-i Aksa'da biriken kapsüller vahşetin boyutlarını gösterdi. Filistinliler işgalci İsraillilerin Kudüs'te attığı mermilerin kovanlarından 'Bizi aşamayacaksınız' yazdı.
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla Mescid-i Aksa'da biriken kapsüller vahşetin boyutlarını gösterdi.Filistinliler işgalci İsraillilerin Kudüs'te attığı mermilerin kovanlarından 'Bizi aşamayacaksınız' yazdı.
KAPSÜLLER VAHŞETİ GÖSTERDİ
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla Mescid-i Aksa'da biriken kapsüller vahşetin boyutlarını gösterdi.
BİZİ AŞAMAYACAKSINIZ!
Filistinliler işgalci İsraillilerin Kudüs'te attığı mermilerin kovanlarından 'Bizi aşamayacaksınız' yazdı.
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Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi.