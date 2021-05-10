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Dünya Filistinliler mesajlarını İsrailin attığı mermi kovanlarıyla verdi Bizi aşamayacaksınız
ORTADOĞU

Filistinliler mesajlarını İsrail'in attığı mermi kovanlarıyla verdi: Bizi aşamayacaksınız

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla Mescid-i Aksa'da biriken kapsüller vahşetin boyutlarını gösterdi. Filistinliler işgalci İsraillilerin Kudüs'te attığı mermilerin kovanlarından 'Bizi aşamayacaksınız' yazdı.

Haber Merkezi Diğer
Filistinliler mesajlarını İsrailin attığı mermi kovanlarıyla verdi: Bizi aşamayacaksınız
​Filistinliler mesajlarını İsrail'in attığı mermi kovanlarıyla verdi.

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla Mescid-i Aksa'da biriken kapsüller vahşetin boyutlarını gösterdi.Filistinliler işgalci İsraillilerin Kudüs'te attığı mermilerin kovanlarından 'Bizi aşamayacaksınız' yazdı.

KAPSÜLLER VAHŞETİ GÖSTERDİ

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla Mescid-i Aksa'da biriken kapsüller vahşetin boyutlarını gösterdi.

BİZİ AŞAMAYACAKSINIZ!

Filistinliler işgalci İsraillilerin Kudüs'te attığı mermilerin kovanlarından 'Bizi aşamayacaksınız' yazdı.

Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi.

İsrail'den hain saldırı: Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlilere saldırılar sürüyor
FOTOĞRAF 8
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İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti artarak devam ediyor.
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İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırdı.
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Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.
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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlilere ses bombası ile hedef aldı.
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İsrail güçlerinin saldırısında en az 300 Filistinli yaralandı.
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Mescid-i Aksa’nın kapısında, içerisinde hasar meydana geldi.
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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’dan ayrılmasının ardından ibadet için gelen ancak saldırıya uğrayan Filistinliler, Mescidi-i Aksa’yı temizlemeye başladı.
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Saldırı sırasında kırılan camları elleriyle temizledi.
İsrail'den hain saldırı: Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlilere saldırılar sürüyor
İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına devam ediyor. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği terörde en az 300 Filistinli yaralandı.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı
FOTOĞRAF 10
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İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırıda bulundu.
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Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı saldırı sonrası, saldırı öğle saatlerine doğru bir süre boyunca durdu.
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Filistinliler, Mescidi Aksa'da saldırının durmasıyla temizlik yaptı.
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İsrail güçlerinin attığı ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalar.
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İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla, Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi.


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