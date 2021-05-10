Filistinliler mesajlarını İsrail'in attığı mermi kovanlarıyla verdi: Bizi aşamayacaksınız

Dünya

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: İslam dünyasının Mescid-i Aksa’ya yardım yapması farzdır

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’yı korumak için ayaklandıklarını vurgulayarak, İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. Şeyh Hüseyin, "İslam dünyasının Mescid-i Aksa’ya yardım yapması farzdır. Mescid-i Aksa, sadece Kudüslülerin, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların mabedidir. Dolayısıyla Müslümanların ona yardım etmesi farzdır" dedi.