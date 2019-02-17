Dünya Filistinlilerin evleri Yahudi yerleşimcilere verilecek
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İşgalci İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı

Filistinlilerin evleri Yahudi yerleşimcilere verilecek

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli bir aileyi zorla evlerinden çıkardı.

Haber Merkezi AA
Filistinlilere ait olan ev, Yahudi Yerleşimcilere verilmek üzere el konuldu.
Filistinlilere ait olan ev, Yahudi Yerleşimcilere verilmek üzere el konuldu.

İçinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Ebu Asab ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere teslim edilmek üzere İsrail polisince el konuldu.

Filistinliler, İsrail askerlerine karşı çıktı.
  • "Gaiplik Yasası"na istinaden sabah saatlerinden itibaren Ebu Asab ailesinin bulunduğu bölgeyi kuşatma altına alan İsrail polisi, 65 yıldır yaşadıkları evi "Yahudi yerleşimcilere" teslim etmek üzere Ebu Asab ailesini zorla evden çıkardı.

İsrail polisi, aileyi zorla evden çıkartırken darp etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, aileyi evden çıkarmadan önce baba Hatem Ebu Asab'ı darbettikten sonra gözaltına aldı.

İsrail, "Gaiplik Yasası" ve evlerin ya da toprakların Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

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