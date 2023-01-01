Fin diplomattan skandal sözler: Türkiye'nin büyütülmesi iğrenç

Ancak Finlandiya hükümeti ise bu düşüncelerin tam aksine Türkiye'ye destek veren konuşmalarda bulundu. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında değerlendirmelerde bulunan Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bir çalışma grubu oluşturulduğunu anımsattı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın hem İsveç'te hem de Finlandiya'da yasaklı olduğunu belirterek,

"Umuyoruz ki Türkiye'nin bu konudaki endişelerini giderebiliriz"