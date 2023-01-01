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Dünya
Fin diplomattan skandal sözler: Türkiye'nin büyütülmesi iğrenç
NATO'ya girmek isteyen İsveç, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak PKK eylemine sahne olmuş, yaşanan rezalet sonrası Türkiye'den tepki gecikmemişti. İsveç ve Finlandiya cephesinden ise farklı farklı sesler gelmeye devam ediyor. Finlandiya hükümetinin Türkiye desteğine rağmen Fin bir diplomat, İsveç gazetesine skandal açıklamalardaa bulundu. Fin diplomat, "İsveç ve Finlandiya gibi yetenekleri ülkelerin yanında Türkiye'nin büyütülmesi iğrenç" dedi.
17:55 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tommy Westerlund

Tommy Westerlund

NATO'ya girmek için Türkiye'nin öne sürdüğü 'terör örgütleriyle ilişiğinizi kesin' şartına uyulması beklenen ancak geçtiğimiz hafta PKK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemine sahne olan İsveç'le iplerin gerilmesi dünya gündeminden düşmüyor. Son olarak konuyla ilgili Fin diplomat Tommy Westerlund, İsveç gazetesine skandal demeçler verdi. Westerun,
"İsveç ve Finlandiya gibi yetenekli ülkeler söz konusu olduğunda Türkiye'nin bu kadar büyütülmesi iğrenç. Sınırı korumak gerekiyor. NATO üyeliği zaten gelecek, ABD de yanımızda"
ifadelerini kullandı.
Aynı şekilde Finlandiyalı politikacı Eva Biadet da
"Erdoğan'a bize baskı yapmanın mümkün olmadığını göstermeliyiz"
dedi.

Bunun yanı sıra bazı isimler ise PKK sempatizanlarının yaptığı hadsiz gösteriyi 'ifade özgürlüğü olarak nitelendirdi.

"Umuyoruz ki Türkiye'nin endişelerini giderebiliriz"

Ancak Finlandiya hükümeti ise bu düşüncelerin tam aksine Türkiye'ye destek veren konuşmalarda bulundu. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında değerlendirmelerde bulunan Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bir çalışma grubu oluşturulduğunu anımsattı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın hem İsveç'te hem de Finlandiya'da yasaklı olduğunu belirterek,
"Umuyoruz ki Türkiye'nin bu konudaki endişelerini giderebiliriz"
dedi.




#İsveç
#finlandiya
#NATO
#türkiye
2 saat önce
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Fin diplomattan skandal sözler: Türkiye'nin büyütülmesi iğrenç
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