Financial Times Bayraktar TB2'yi okuyucularına satır satır anlattı.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken savaşta kullanılan mühimmat yabancı basın organlarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Financial Times tüm dünyanın izlediği savaşta Ukrayna'nın kullandığı mühimmat ve savaş taktikleri ile Rusya'yı yavaşlattığını yazdı. Gazete ayrıca Bayraktar TB2'lerin analiz edildiği bir grafik yayınladı.

Gazetede çıkan haberde Ukrayna'nın, Rusya'nın Kiev'i ele geçirme planını başarısızlığa uğrattığı kaydedilirken Rus taraflarına ağır kayıplar verdirildiğini ifade edildi.

MOSKOVA'YI YAVAŞLATTI

SİHA'ların özelliklerini paylaşan Financial Times gazetesi, "Moskova'nın yıldırım hızıyla ilerleyememesi, kompakt ekipman kullanımına çok şey borçlu." dedi. 24 saate kadar havada kalabilen TB2'nin birçok hava savunma sisteminin menzili dışında, yaklaşık 6 bin metrede görev yaptığı kaydedildi.

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SİHA'daki göstergenin hedefi lazerle işaretlediği, ardından mühimmattaki güdüm sayesinde hedefin vurulduğu belirtildi.

Dört adede kadar lazer güdümlü mühimmatın TB2'ler tarafından taşınabildiğine dikkat çekildi.

8 KİLOMETREDEN VURABİLİYOR

Mini Akıllı Mühimmat olan MAM-C'nin daha hafif zırhlı araçları, MAM-L'nin ise ana muharebe tanklarını imha etmek için tasarlandığı kaydedildi.

Menzilin fırlatma yüksekliğine bağlı olduğu, ancak 8 kilometreye kadar çıkabildiği aktarıldı.

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FOTOĞRAF 22 Savunma sanayisinde ortaya konulan ürünlerden özellikle İHA ve SİHA'lar ​dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın 27 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferin perde arkasında yer alması nedeniyle Türk SİHA'ları bir çok ülke tarafından da yakından takip ediliyor. Azerbaycan ordusunun 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer sonrası ABD ordusu bölgede görev yapan SİHA'ların başarısını mercek altına aldı. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.​ ​Türk SİHA'larının başarısı İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basınının da manşetlerine yansıdı. Fransız gazetesi L'Opinion'da yayınlanan bir haberde Ermenilerin elindeki Rus hava savunma sistemlerinin çok amaçlı olmasına rağmen Karabağ'daki İHA'ları durduramadığı belirtildi. Gazete aynı haberde Türkiye'nin sinyal karıştırıcı Jammer sistemleri alanında çok şey geliştirdiğine de vurgu yaparken ''Rusya'nın üst düzey Jammer sistemleri var, ancak Türkler elektronik harp alanında da büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayi yaklaşık 10 yılda büyük atılımlar yaptı. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinden kaynaklanmaktadır \"ifadelerini kullandı. İspanyol gazetesi El Pais de Türk SİHA'larının Karabağ savaşındaki başarısı hakkında bir makale yayınladı. Gazetede çıkan makalede Ermeni kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla yok edildiği dile getirilirken \"Türk uçaksavar silahları gökyüzünün yeni sahipleri. Hedefleri yok ediyorlar ve güçlü bir silah.'' denildi. Haberin devamında Ermenistan ordusunun defalarca karşı tarafı vurduklarını iddia etmelerine rağmen bunu kanıtlayamadıklarına da vurgu yapan gazete, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ise insansız hava araçlarının gücünü gösteren videolar yayınladığını kaydetti. Fransız haber ajansı AFP’den de geçtiğimiz ekim ayında \"Türkiye’nin SİHA’ları ezber bozuyor'' başlıklı bir yorum analiz yazılmıştı. Analiz haberde, terör örgütüne yönelik savaşta Türk SİHA’larının, \"oyun değiştirdiği\" ve \"ezber bozduğu\" ifadeleri yer alırken, Bayraktar TB2’lerin F-16’ların yerine geçtiğine de işaret edilmişti. Daha uzun süre havada kalan ve gözetleme yapan Bayraktar TB-2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri azalttığı da vurgulandı. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'larını, Alman medyası da gündemine almıştı. Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik övgü dolu sözler, Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesinde yer aldı. Analiz haberde dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatıldı, Türk SİHA'ları hakkında dikkat çekici ifadelere yer verildi. Haberde \"Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var\" başlığı kullanıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı. \"SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı\" ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca askeri uzmanların, \"Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna\" ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği yazıldı. Öte taraftan İngiliz Financial Times gazetesi de Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı. Gazetenin, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi. Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, \"Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu.\" ifadesine yer verildi. Türk SİHA'ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'ları dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basını da Türk SİHA'larını manşetlerine taşıyarak sahada elde ettiği başarılardan övgü dolu sözlerle bahsetti. BiP'te paylaş

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