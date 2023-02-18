Finlandiya Cumhurbaşkanı: Kaderimiz Türkiye'nin elinde

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
Irkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemlerine destek veren İsveç NATO yolunda yalnız kaldı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Finlandiya parlamentosunun NATO'nun kurucu anlaşmalarını 28 Şubat'ta onaylamayı kabul etmesinin ardından kaderlerinin Türkiye'nin elinde olduğunu ve İsveç olmadan devam edeceklerini söyledi.
28 Şubat kararının "kendi iradelerini" ifade ettiğini belirten Niinisto, "Türkiye'nin irademize yönelik tutumu sadece ve sadece Türkiye'nin elinde" dedi. Finlandiya'da 28 Şubat'ta NATO'nun kurucu anlaşmalarını onaylayacak yasanın parlamentodan geçmesi bekleniyor. Milletvekillerinin neredeyse tamamı adaylığa sıcak bakarken üyelik yarışında yasanın Finlandiya'yı İsveç'in bir adım önüne geçirmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz mayısta Finlandiya ve komşusu İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ittifaka başvuruda bulundu. Ancak Türkiye, İskandinav ülkelerini "terörist grupları barındırmakla" suçlayarak üyeliklerine karşı çıktı.
Niinistö, başvurularını geri çekmek istemediklerini ve çekemeyeceklerini söyledi ve Türkiye'nin İsveç yerine Finlandiya'yı onaylaması durumunda yollarına İsveç olmadan devam edeceklerini belirtti.