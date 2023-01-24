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Finlandiya Dışişleri Bakanı: Üçlü görüşmelere ara verilmesi gerekiyor

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin Helsinki yönetiminden açıklama geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi" dedi.

10:23 . 24/01/2023 Salı
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin Helsinki yönetiminden açıklama geldi.

Rasmus Paludan'ın İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığı Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Ankara - Stockholm hattında ilişkiler gerilmişti.

'GÖRÜŞMELERE ARA VERİLMELİ' MESAJI

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto,
"Finlandiya ve İsveç'in NATO hedeflerine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere ara verilmesi gerekiyor." dedi. Haavisto, "Türkiye ile üçlü görüşmelere ortam sakinleştikten devam etmek en iyisi."
diye konuştu.

Görüşmelere birkaç haftalık bir ara beklediğini ifade eden Haavisto, "Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"ESKİSİ GİBİ İLETİŞİM SÜRECEK"

Haavisto,
"Dün Türkiye Dışişleri Bakanı'yla (Mevlüt Çavuşoğlu) görüştüm ve durum seçimler nedeniyle yoğun ancak bu sürecin hala ilerleyebileceğini umut ediyoruz. Türkiye ile eskisi gibi iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Türkiye'deki seçimler nedeniyle takvimde olası bir gecikme olabilir"
dedi.

Finlandiyalı Bakan, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya olan ilgisinin değişmediğini belirtti.

KUR'AN- KERİM PROVOKASYONU

Danimarkalı provokatör siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı.

Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı. Olay anında Paludan çevredeki bazı kişiler tarafından protesto edildi.



#NATO
#Finlandiya
#İsveç
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Finlandiya Dışişleri Bakanı: Üçlü görüşmelere ara verilmesi gerekiyor
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