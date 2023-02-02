Finlandiya gazetesinden provokasyon çağrısı: Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmeli

İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokatif saldırılar, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, provokasyon görüntülerinde başrolde olan aşırı sağcı Rasmus Paludan'a ve eylemlerine izin veren ülkelere sert mesajlar gönderdi.

Kur'an karşıtı çağrı

Erdoğan, son yaşananlardan sonra İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını, Finlandiya'nın durumunu ise farklı değerlendirdiklerini söyledi. Finlandiya basınında ise diğer söz konusu Avrupa ülkelerinde benzer görüntülerin ortaya çıkması için çağrı yapıldı.

"Finlandiya'da da Kur'an'ın yakılmasına izin verilmeli"

Helsinki merkezli Iltalehti gazetesinde Sanna Ukkola imzalı köşe yazısında, İslam'ın kutsal kitabının hedef alınması istendi.

"Finlandiya'da da Kur'an'ın yakılmasına izin verilmeli" başlıklı yazıda, sorunun, "kitabın yakılmasında değil, Erdoğan'ın tepkisinde" olduğu öne sürüldü. İsveç'te siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında çaresiz durumda olduğu belirtilerek, tepki çekecek ifadelere yer verildi:

"Paludan'ın eylemi aptalcaydı ama..."