Finlandiya halkı, İsveç olmadan NATO'ya girmeye sıcak bakıyor

İsveç'te art arda yaşanan skandallar sonrası Türkiye'den NATO üyeliği için veto gelirken Finlandiya için sürecin ayrı tutulması kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya ile ilgili açıklamaları dünya gündeminde yankılandı. Yunan basını ise hadsiz tutumlarına bir yenisini daha ekledi. Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara yönetimini hedef alan bir analiz yayınlayarak Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi gerektiği yönünde çağrı yaptı.