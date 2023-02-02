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Dünya

Finlandiya halkı, İsveç olmadan NATO'ya girmeye sıcak bakıyor

Finlerin çoğu, İsveç'in NATO üyeliğine yönelik onay sürecinin Türkiye'nin karşı çıkması nedeniyle daha da uzadığı takdirde bu ülkeyi (İsveç) beklememeleri gerektiğini düşünüyor.

15:44 . 2/02/2023 Perşembe
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında İsveç ile birlikte NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'da yapılan anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak baktığını açıklamasından sonra paylaşılan ankette, Fin halkının yarısından fazlası, "Finlandiya üyelik için Türkiye'nin engelleyeceği İsveç'i beklemeli mi?" sorusuna olumsuz yanıt verdi.

YÜZDE 28'İ BEKLEMEK GEREK DİYOR

Halkın yüzde 53'ü buna olumsuz yanıt verirken ankete katılanların yüzde 28'i İsveç'i beklemek gerektiğini söyledi. Fin gazetesi Ilta-Sanomat'ta yayımlanan ankete, 1.021 Fin katılırken, anketin 30 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında yapıldığı kaydedildi.




#isveç
#nato
#finlandiya
44 dakika önce
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Finlandiya halkı, İsveç olmadan NATO'ya girmeye sıcak bakıyor
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