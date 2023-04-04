Finlandiya için NATO günü: Resmen üye oluyor

Finlandiya'nın 31. üye olarak NATO'ya katılması dolayısıyla bugün NATO karargahında, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılımıyla tören düzenlenecek. Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olması için gerekli resmi prosedürün, NATO'nun 74'üncü kuruluş yıl dönümü olan, aynı zamanda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının da yapılacağı 4 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

NATO üyesi 30 ülke, Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerini kendi iç süreçlerini yürüterek onayladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in verdiği bilgiye göre, katılım protokolünü son onaylayan ülke Türkiye de bugün belgeyi Washington Anlaşması'nı saklayan ülke olan ABD'ye NATO karargahında teslim edecek. Bunun ardından Stoltenberg, Finlandiya'ya bildirim yapacak. Finlandiya da kendi katılım belgelerini teslim edecek ve resmen NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edilecek.