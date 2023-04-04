Finlandiya için NATO günü: Resmen üye oluyor

Arşiv
Finlandiya'nın 31. üye olarak NATO'ya katılması dolayısıyla bugün NATO karargahında, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılımıyla tören düzenlenecek. Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olması için gerekli resmi prosedürün, NATO'nun 74'üncü kuruluş yıl dönümü olan, aynı zamanda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının da yapılacağı 4 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.
Türkiye, Finlandiya'yı onaylayan belgeyi ABD'ye teslim edecek
NATO üyesi 30 ülke, Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerini kendi iç süreçlerini yürüterek onayladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in verdiği bilgiye göre, katılım protokolünü son onaylayan ülke Türkiye de bugün belgeyi Washington Anlaşması'nı saklayan ülke olan ABD'ye NATO karargahında teslim edecek. Bunun ardından Stoltenberg, Finlandiya'ya bildirim yapacak. Finlandiya da kendi katılım belgelerini teslim edecek ve resmen NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edilecek.
Finlandiya bayrağı, NATO karargahı önüne asılacak
Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında bugün Brüksel saatiyle 15.30'da tören düzenlenecek. Törende, Finlandiya bayrağı, NATO karargahının girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak.
NATO'nun 31. üyesi: Finlandiya
Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31'inci üye olarak katılmış olacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.