Finlandiya NATO'ya katılım sürecinde İsveç'in olmadığı bir strateji değişikliğine gidebilir

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Finlandiya/NATO
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın İsveç olmadan NATO'ya katılmayı düşünmesi gerektiğini kaydetti. Finlandiya haber ajansı YLE'nin haberine göre, Haavisto, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakılması ve terör örgütü PKK/YPG'nin provokasyonları üzerine NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile imzalanan Üçlü Muhtıra'nın bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair yerel basına açıklama yaptı.
Haavisto, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin ilkbaharda olası bir üçlü toplantı hakkında görüşmeler yaptığını ifade etti.