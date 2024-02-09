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Dünya

Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını kapattı: 14 Nisan'a kadar açılmayacak

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 24 Kasım'da olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, söz konusu sınır kapılarını yakın zaman açmayacak. Finlandiya İçişleri Bakanlığı, Rusya ile kapalı olan sınır kapılarını 14 Nisan'a kadar kapalı kalacağını duyurdu

08:47 - 9/02/2024 Cuma
IHA
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını kapattı
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını kapattı

Finlandiya, Rusya ile kapalı olan sınır kapılarını 14 Nisan'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.


Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen yaptığı açıklamada, "Sınırın Rusya tarafında en az yüzlerce ama muhtemelen binlerce göçmen Finlandiya'ya doğru yolculuklarına devam etmek için fırsat kolluyor" dedi.

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, Rusya'nın kaçak göçü teşvik ettiği yönündeki iddiaları sonrası 24 Kasım'da Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmış, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık bırakmıştı.




#Rusya
#Finlandiya
#Sınır kapısı
1 saat önce
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