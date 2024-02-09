Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını kapattı: 14 Nisan'a kadar açılmayacak

Finlandiya, Rusya ile kapalı olan sınır kapılarını 14 Nisan'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen yaptığı açıklamada, "Sınırın Rusya tarafında en az yüzlerce ama muhtemelen binlerce göçmen Finlandiya'ya doğru yolculuklarına devam etmek için fırsat kolluyor" dedi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen yaptığı açıklamada, "Sınırın Rusya tarafında en az yüzlerce ama muhtemelen binlerce göçmen Finlandiya'ya doğru yolculuklarına devam etmek için fırsat kolluyor" dedi.

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, Rusya'nın kaçak göçü teşvik ettiği yönündeki iddiaları sonrası 24 Kasım'da Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmış, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık bırakmıştı.