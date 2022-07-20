Dünya Finlandiyada terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi
AVRUPA

Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi

Rusya korkusundan NATO'ya girmeye çalışan Finlandiya, Türkiye'ye terörle mücadele sözü vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları ve verilen sözlere rağmen terör örgütü PKK yandaşları, sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Başkent Helsinki'de YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Finlandiyada terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi
Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi

Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine kucak açtıkları gerekçesiyle Türkiye'den veto yemişti. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında görüşmelere başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gereken adımları atmazsa süreci donduracağız
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gereken adımları atmazsa süreci donduracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buradan bir kez daha. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum' şeklinde konuştu.


TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI KÖŞEYE SIKIŞTI

3 ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten terör örgütü listesinde bulunanların iadesini ve terör örgütlerini tanımasını istedi.

Anlaşmaya göre ülkede bulunan terör örgütü yandaşları köşeye sıkıştı.

Finlandiya'da bölücü terör örgütü YPG/PKK yandaşları, hükümete yönelik eylem yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğiz

'NATO'YA HAYIR' SLOGANLARI ATTILAR

Finlandiya Meclisi'nin karşısında, Oodi Kütüphanesi'nin önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto aleyhinde sloganlar attı.

AA'nın aktardığına göre YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, "Satılık Finlandiya, NATO'ya hayır" sloganları attı.
Ayda sadece bir kez kullanıyor

Ayda sadece bir kez kullanıyor

150 bin harcayarak yeniledi: İtalya'dan parça getirtti.
Türkler en çok ne yiyor?

Türkler en çok ne yiyor?

​Lahmacunu bile geçti: İlk sırada olan ürün herkesi şaşırttı.
Fransa yanıyor: Dumanlar Paris’e ulaştı

​Son yılların en büyüğü: Alevlerle mücadelede ikinci gün...

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Merak edilen soruya uzman isimden yanıt.

Togg Tüketici Elektroniği Fuarı CES2022'de.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.