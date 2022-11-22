Dünya Finlandiyadan çarpıcı Rusya kararı Sınıra duvar inşa edecekler
AVRUPA

Finlandiya'dan çarpıcı Rusya kararı: Sınıra duvar inşa edecekler

Finlandiya, sınır güvenliğini arttırmak amacıyla Rusya sınırına yüksekliği üç metreden fazla olacak bir duvar inşa edecek. Duvarın tepesinde dikenli teller bulunacağı ve duvarın bazı önemli bölgelerinin gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörlerle donatılacağı açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Finlandiyadan çarpıcı Rusya kararı: Sınıra duvar inşa edecekler
Arşiv

Rusya'da geçen eylülde Ukrayna savaşı için kısmi seferberlik ilanının ardından Rus akınına uğrayan Finlandiya, 200 kilometrelik bir duvar inşaatı da dahil olmak üzere sınır güvenliğini artırıcı bir planı yürürlüğe sokacağını açıkladı.

Birkaç aydır Rus vatandaşlarının ülkeye girişini ciddi şekilde kısıtlayan Helsinki, Rusya ile bulunan bin 300 kilometrelik sınıra inşa edilmesi planlanan duvarın maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar (398 milyon) olacağını duyurdu. Euronews'te yer alan habere göre yüksekliği üç metreden fazla olacak duvarın tepesinde dikenli teller bulunacağı ve duvarın bazı önemli bölgelerinin gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörlerle donatılacağı açıklandı.

2025 ya da 2026'da tamamlanacak

Halihazırda Finlandiya'nın sınırları, esas olarak çiftlik hayvanlarının yanlış tarafa girmesini engellemek için tasarlanmış hafif ahşap çitlerle korunuyor. 2023'ün mart ayında inşaatın üç kilometrelik pilot duvarının inşaa edileceğini belirten yetkililer, projenin 2025 ya da 2026'da tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Moskova'nın Helsinki üzerinde siyasi baskı kurmak için göçmenleri kullanabileceğinden endişelenen NATO adayı Finlandiya, geçen temmuzda Sınır Güvenlik Yasası'nda değişikliğe gitmişti. Ukrayna'daki savaşın güvenlik durumunu "temelden" değiştirdiğini belirten askeri yetkililer, değişiklikler arasında daha sağlam duvar inşaatı ve sınır güvenlik güçlerine Finlandiya'ya girişleri tamamen durdurma hakkı tanınıyor. Finlandiya gibi Rusya ile sınırı olan Estonya, Letonya ve Polonya da sınır güvenliğini arttırdı ya da artırmayı planlıyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim
DÜNYA
Finlandiya Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim

İsveç ve Finlandiya için NATO devrede
DÜNYA
İsveç ve Finlandiya için NATO devrede
Favoriyi devirdiler

Favoriyi devirdiler

​Suudi Arabistan Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı.
Beş milyar TLlik dönüşüm

Beş milyar TL'lik dönüşüm

İçecek ambalajları ekonomiye kazandırılıyor.
Türkiyede ilkdünyada 5. sırada

Türkiye'de ilk
dünyada 5. sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusufeli Barajı açılışında Togg detayı.

FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

​Şehit öğretmen Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı.

Üreticilerin yeni gözdesi oldu.

Bakan Soylu: Kobani'ye iki bomba düştü diye dünya ayağa kalktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.