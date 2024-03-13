Finlandiya'dan çarpıcı uyarı: Rusya Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor

Orpo, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısında bulunarak, "Rusya, açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor. Avrupa için kalıcı ve varoluşsal bir askeri tehdit teşkil ediyor. Birleşik bir Avrupa olarak buna yeterince yanıt veremezsek, önümüzdeki yıllar tehlikelerle ve yaklaşan saldırı tehdidiyle dolu olacak." ifadesini kullandı.