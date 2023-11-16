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Dünya

Finlandiya'dan kritik karar: Rusya sınırındaki geçiş noktalarını kapatacak

Finlandiya, ülkeye yönelik sığınmacı akınını durdurmak için Rusya ile olan sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü 18 Kasım itibarıyla kapatacağını bildirdi.

16:56 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Finlandiya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Vaalimaa, Nuijamaa, Niirala ve Imatra sınır kapılarının, yasa dışı geçişlerdeki artış nedeniyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi.


Açıklamada, "Söz konusu sınır geçiş noktaları 18 Kasım'da kapatılacaktır. Karar 18 Şubat 2024'e kadar geçerlidir." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, "Doğu sınırındaki durumun daha da kötüye gitmemesi için kararlı ve hızlı şekilde hareket ettik. Geçen parlamento döneminde Sınır Muhafızları Yasası'nda yapılan değişiklikler tam da bu tür durumlar içindi. Şimdi bu araçlar kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.


İçişleri Bakanı Mari Rantanen de
"Doğu sınırındaki sınır geçiş noktalarının kapatılması Finlandiya'ya yasa dışı girişleri durduracaktır. Hükümet gerekirse daha da sert tedbirler almaya hazırdır"
ifadelerini kullandı.

Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı paylaşıyor. Finlandiya hükümeti, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'yı sığınmacıları sınırdaki geçiş noktalarına yönlendirmekle suçlamış ve Rus yetkililer geri adım atmazsa erişimi sınırlayabileceğini kaydetmişti.



#finlandiya
#Rusya
#sığınmacı
#sınır
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