Finlandiya'dan kritik karar: Rusya sınırındaki geçiş noktalarını kapatacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, "Doğu sınırındaki durumun daha da kötüye gitmemesi için kararlı ve hızlı şekilde hareket ettik. Geçen parlamento döneminde Sınır Muhafızları Yasası'nda yapılan değişiklikler tam da bu tür durumlar içindi. Şimdi bu araçlar kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.