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Dünya

Finlandiya'dan Rusya kararı: Dört sınır kapısını kapattı

Finlandiya, Rusya ile olan 4 sınır kapısını 'yasadışı geçişleri' durdurmak için bugünden itibaren kapattığını duyurdu. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, gerekli görüldüğünde daha sert önlemler alabileceklerini vurguladı.  

11:59 - 18/11/2023 السبت
DHA
Finlandiya'dan Rusya kararı

Finlandiya'dan Rusya kararı

Finlandiya Sınır Muhafızları, 16 Kasım’da Rusya ile olan doğu sınırlarında yasadışı geçişlerinin artmasıyla bu bölgedeki Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala sınır kapılarının bugünden itibaren kapatacağını duyurmuştu. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen konuyla ilgili “Doğu sınırındaki sınır geçiş noktalarının kapatılması Finlandiya'ya yasa dışı girişi durduracaktır. Hükümet, gerekirse daha da sert önlemler almaya hazır” dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya’nın kararıyla ilgili Rus basına açıklama yapıp modern tarihte Rusya’nın Finlandiya’yı asla tehdit etmediğini ifade etti. Peskov, kararın ikili ilişkilere zarar vereceğinin altını çizdi.

‘Yabancı yetkililer yasadışı geçişleri kolaylaştırıyor’

Finlandiya Başbakanlık Ofisi, hükümetin kararıyla ilgili yaptığı açıklamada “Yabancı yetkililerin veya diğer aktörlerin, sınırı yasa dışı yollardan geçen kişilerin Finlandiya'ya girişini kolaylaştırmada rol oynadığına dair göstergeler var” denildi. Finlandiya hükümeti sınırlardaki durumu yakından takip ettiklerini ayrıca vurguladı.  

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Kasım’da konuyla ilgili Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile görüştüklerini belirtip “Rusya'nın göçmenleri bir alet gibi kullanması utanç verici. Finlandiya'nın aldığı tedbirleri tamamen destekliyorum. Ve Avrupa sınırlarımızı korudukları için Finlandiya Sınır Muhafızlarına teşekkür ediyorum” dedi.





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