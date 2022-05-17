Finlandiya'dan Türkiye'ye uzlaşı mesajı: Aramızdaki durumu çözeceğiz

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine 'teröre destek verdikleri' gerekçesiyle itirazda bulundu.

Komşusu İsveç'i ziyaret eden Finlandiya lideri Sauli Niinisto, İsveç parlamentosunda bir konuşma yaparak Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliği için aldığı tavrı değerlendirdi.

Türkiye'nin itirazıyla ortaya çıkan sorunun çözüleceğinden emin olduğunu söyleyen Niisto, iki ülkenin Türkiye ile bir anlaşmaya varacağını vurgulayarak, "Ankara'dan gelen açıklamalar hızla değişti ve son birkaç günde sertleşti. Ancak eminim, yapıcı görüşmelerin yardımıyla sorun çözülecek" dedi.

Ukrayna işgali 200 yıldır tarafsız olan İsveç'le on yıllardır tarafsız pozisyon alan Finlandiya'da da taşları yerinden oynattı. İki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu yapabileceğine yönelik sinyaller nisan ayında gelmeye başladı.

Mayıs ayında ise önce Finlandiya, ardından İsveç NATO'ya katılmak için harekete geçeceklerini resmen dünyaya ilan ettiler.

Rusya ile 1340 kilometre kara sınırı bulunan Finlandiya'nın 19 bin 250 askeri var. İsveç ordusunun asker sayısı ise 14 bin 600.

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ANKARA'YA HEYET

Türkiye, iki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle NATO üyeliğine 'hayır' diyeceğini açıkladı. Finlandiya ve İsveç, sorunun çözülmesi için Ankara'ya heyet göndereceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" dedi.

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