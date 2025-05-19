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Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair grev nedeniyle 110 uçuşunu iptal etti

Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair grev nedeniyle 110 uçuşunu iptal etti

13:3319/05/2025, Pazartesi
AA
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Finlandiya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi "Finnair", sendika grevi nedeniyle 110 seferini iptal ettiğini bildirdi.

Kamu yayıncısı YLE'nin haberinde, Finlandiya Havacılık Sendikası (IAU) çalışanlarının grev düzenleme kararı aldığı belirtildi.

Sendikal grev nedeniyle 110 havayolu seferinin iptal edildiği ve bu karardan yaklaşık 14 bin yolcunun olumsuz etkileneceği kaydedildi.


Grevin, bagaj taşıma ile başkentteki Helsinki Havalimanı'nda yer operasyonları ve ikram hizmetlerini de etkileyeceği aktarıldı.


Yolcuların alternatif uçuşlara yönelik yeniden rezervasyon yapmaları için destek verildiği belirtildi.


Şirket ve IAU arasında anlaşma sağlanamaması halinde 30 Mayıs ve 2 Haziran'da da grev düzenlenebileceği vurgulandı.

Helsinki Havalimanı merkezli yurt içi ve yurt dışı seferler düzenleyen Finnair, Kuzey Avrupa'da yer alan Finlandiya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak öne çıkıyor.




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