Finlandiya'nın gözü Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinde: Ankara'ya kritik mesaj

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a verdiği röportajda ''Türkiye’siz NATO hayal bile edilemez. 70 yıldan beri biz denenmiş bir milletiz, denenmiş bir orduyuz. Bugüne kadar taahhütlerimize aykırı, bu ittifaklara aykırı herhangi bir durum içinde bulunmadık, bulunmayız. Burada esas olan ülkemizin egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği, sınırlarımızın güvenliği. Burada herhangi bir endişeye mahal yok” açıklamasında bulundu.