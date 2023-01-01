Finlandiya'nın gözü Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinde: Ankara'ya kritik mesaj
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu hafta ABD’de yapacağı görüşmelerde, F-16'lar konusunda ilerleme kaydedilmesi durumunda, ülkesi ve İsveç’in NATO üyeliği için olumlu bir sinyal olacağını umduğunu söyledi.
17:29 . 17/01/2023 Salı
Reuters
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu marjında basına konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Çavuşoğlu’nun ABD’ye yapacağı ziyarette değindi.
ABD-Türkiye gündemindeki F-16’lardan söz eden Haavisto,
“ABD tüm sorunları çözemez ancak ABD ve Türkiye planladıkları askeri paket üzerinde anlaşabilirse olumlu bir sinyal olur”
dedi.
Haavisto, F-16’lardan bahsetmeyi sürdürerek,
“Eğer o pakette yeşil ışık olursa umarım ki İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuna yardımcı olur”
diye konuştu.
Türkiye ve ABD arasındaki en sıcak gündemlerden birini, ABD'nin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kiti satışı oluşturuyor.
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