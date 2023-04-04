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Dünya

Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci dünya basınında geniş yankı buldu

Dünyanın gözü Brüksel'deki tarihi zirvede. Türkiye'nin onayı sonrası NATO'ya giren Finlandiya için düzenlenecek tören için geri sayım sürerken katılım süreci dünya basınında geniş yankı buldu.

15:32 . 4/04/2023 Salı
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NATO

NATO

Dünyanın gözü Brüksel'deki tarihi zirvede. Türkiye'nin onayı sonrası NATO'ya giren Finlandiya için düzenlenecek tören için geri sayım sürerken ABD'den çarpıcı bir İsveç yorumu geldi.


Finlandiya bugün resmen NATO'ya katılacak ve ittifakın 31. üyesi olacak.


Finlandiya’nın katılımı, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun katılım belgelerini ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a vermesi ile resmiyet kazanacak.


Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun da katılacağı tören sonrası Finlandiya bayrağı Brüksel’deki NATO merkezinde dalgalanan bayraklar arasına katılacak.


Türkiye'nin yeşil ışık yakması sonrası Finlandiya'nın NATO'ya katılması dünya basınında geniş yer buldu.


Kanada merkezli CBC
'Finlandiya NATO'ya katılmaya hazırlanıyor ancak İsveç'in üyeliği hala havada'
başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Finlandiya bayrağının bugün tören ile NATO karargahında çekileceğini belirten gazete bu tören için şu değerlendirmede bulundu;


  • 'Aynı şeyi İsveç için de yapmayı uman ittifak için hem acı hem tatlı bir an.'

'Finlandiya, Ukrayna savaşının yol açtığı tarihi değişimle NATO'ya katılıyor'
başlığını atan France 24, bu tarihi gelişmenin Türkiye'nin onayı sonrası gerçekleştiğini yazdı.

ABD merkezli The Hill ise
'İsveç'in Finlandiya'yı takip etmesi için ne gerekiyor?'
sordu ve İsveç'in bunun için Türkiye'nin onayına muhtaç olduğunun altını çizdi.

Katar merkezli Al Jazeera tören için
'tarihi an'
yorumunda bulundu. Haberde Rusya'nın bu gelişme üzerine bölgedeki askeri varlığını artırma kararı aldığının altı çizildi.

US News İsveç'in komşusu ile aynı anda başvuruda bulunmasına rağmen üye olmadığını hatırlattı. Haberde
'İsveç NATO üyesi olurken, komşusu İsveç bekleme odasında tutuluyor'
yorumuna yer verildi.

Washington Post
'Finlandiya bugün NATO'ya katılarak ittifakın Rusya ile olan kara sınırını ikiye katlıyor'
başlığını ile okurlarının karşısına çıktı.

Hindistan merkezli India Today ise NATO'nun bu hamlesi ile Rusya ile olan sınırının genişlediğine ve Finlandiya'nın da NATO koruması altına girdiğine vurgu yaptı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının en önemli sonuçlarından biri, askeri olarak "tarafsız" statüde olan iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve İsveç'in, olası bir Rus saldırısına karşı NATO'ya katılımı gündemlerine alması oldu.



#NATO
#Finlandiya
#İsveç
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