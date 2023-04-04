Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci dünya basınında geniş yankı buldu

'Aynı şeyi İsveç için de yapmayı uman ittifak için hem acı hem tatlı bir an.'

'Aynı şeyi İsveç için de yapmayı uman ittifak için hem acı hem tatlı bir an.'

Hindistan merkezli India Today ise NATO'nun bu hamlesi ile Rusya ile olan sınırının genişlediğine ve Finlandiya'nın da NATO koruması altına girdiğine vurgu yaptı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının en önemli sonuçlarından biri, askeri olarak "tarafsız" statüde olan iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve İsveç'in, olası bir Rus saldırısına karşı NATO'ya katılımı gündemlerine alması oldu.