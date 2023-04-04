Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci dünya basınında geniş yankı buldu

NATO
Dünyanın gözü Brüksel'deki tarihi zirvede. Türkiye'nin onayı sonrası NATO'ya giren Finlandiya için düzenlenecek tören için geri sayım sürerken ABD'den çarpıcı bir İsveç yorumu geldi.
Finlandiya bugün resmen NATO'ya katılacak ve ittifakın 31. üyesi olacak.
Finlandiya’nın katılımı, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun katılım belgelerini ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a vermesi ile resmiyet kazanacak.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun da katılacağı tören sonrası Finlandiya bayrağı Brüksel’deki NATO merkezinde dalgalanan bayraklar arasına katılacak.
Türkiye'nin yeşil ışık yakması sonrası Finlandiya'nın NATO'ya katılması dünya basınında geniş yer buldu.
Finlandiya bayrağının bugün tören ile NATO karargahında çekileceğini belirten gazete bu tören için şu değerlendirmede bulundu;
- 'Aynı şeyi İsveç için de yapmayı uman ittifak için hem acı hem tatlı bir an.'
Hindistan merkezli India Today ise NATO'nun bu hamlesi ile Rusya ile olan sınırının genişlediğine ve Finlandiya'nın da NATO koruması altına girdiğine vurgu yaptı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının en önemli sonuçlarından biri, askeri olarak "tarafsız" statüde olan iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve İsveç'in, olası bir Rus saldırısına karşı NATO'ya katılımı gündemlerine alması oldu.